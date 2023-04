Zaboravljena bajramska jela

Mnogi bajramski običaji nestajali su kroz vijekove. Ipak, do danas je sačuvan jedan – Bajram je praznik koji se slavi sa bližnjima, odnosno porodicom, prijateljima, komšijama, rodbinom, dan kada ljudi međusobno dijele ljubav i radost, kad se praštaju one sitne, ali i krupnije razmirice i širi suh dobročinstva, sloge i sreće.

Nakon 30 dana odricanja, tokom kojih su vjernici iskušavali sebe i svoju snagu volje, stiže njima najveća nagrada, znak da su uspjeli u svojim nastojanjima da obogate dušu. Stiže Bajram, najveći muslimanski praznik. Karakterišu ga brojni običaji, od kojih su mnogi vezani upravo za hranu, a jedan od njih je i da se prije odlaska na Bajram-namaz, kod ramazanskog Bajrama treba jesti.

Bajramska sofra

Bajramska sofra ima veliko značenje, jer je to prvi ručak koji vjernici imaju nakon 30 dana posta. Stoga ne čudi da se tokom prvog dana ramazanskog Bajrama sve vrti oko trpeze, ponajviše mala djeca, a sam ručak predstavlja centralnu proslavu Bajrama. Za bajramskom sofrom okupljaju se domaćini, zajedno sa rodbinom, komšijama i prijateljima. Ona je zastrta najboljim stolnjakom, tanjirima i priborom za jelo. Ručak je izuzetno obilan, pa se prema tradiciji priprema i po nekoliko različitih jela, kako bi se za svakoga našlo neko sa liste omiljenih jela. Jela na bajramskoj trpezi najčešće su specijaliteti sa turskim utjecajem, obično različiti ćevabi, dolme, čorbe, pite i neizostavni zaliveni kolači, poslije kojih se jedva nađe mjesta za domaće šerbe ili sok od zove.

Bajrami danas

Smatra se da su se mnogi bajramski običaji promijenili, pa ipak bajramska sofra kroz vrijeme nije izgubila aromu i sjaj. Još uvijek se služe specijaliteti pripremljeni prema recepturama starim više stotina godina, a za stolom se okuplja šira porodica, komšije, prijatelji, različitih konfesija, koji doprinose svečanoj atmosferi i oblikuju duh Bajrama, tako mirišljav i čaroban, kakvog se sjećamo iz ranog djetinjstva. Sačuvali su se običaji kupovine novog – bajramskog odijela, te pripreme poklona za najbliže. Još uvijek se bajramskim jutrom širi miris svježine i toplih paklama, još uvijek su bajramske noći bistre i sjajne. I premda će mnogi reći da su mnogi bajramski običaji nestali, još uvijek Bajram sa sobom nosi posebnu magiju, koja nas vraća u neka davna vremena kada su ljudi imali više vremena jedni za druge, kada su se više međusobno pomagali i kada su se poštovali, bez obzira na sve.

Juvalaci u hamuru (s tiritom)

Sastojci (za 4 osobe): 360 g mesa, 300 g finog pšeničnog brašna, 1 jaje, 100 ml slatkog mlijeka, 200 g maslaca, 40 g mladog masla (ako nemate može i maslac), 1-2 režnja bijelog luka, malo limunovog soka, 500 ml supe, oko 500 ml kiselog mlijeka

Priprema: Meso isjeckajte što je moguće sitnije, posolite i izmiješajte. Na radnu površinu prospite dio brašna i meso uvaljajte u brašno, te formirajte kuglice veličine manjeg oraha (juvalaci). Zagrijte maslac u tavi (oko 120 g) i ispržite juvaluke. U međuvremenu prospite po površini preostalo brašno i pravite tirit. Tirit se priprema tako da se jaje sa mlijekom dobro umuti, te time poprska rasuto brašno. Potom se trlja da se dobiju mrvice (tirit). Na preostaloj masnoći ispržite tirit. Uzmite 4 tanjira za posluživanje (najbolje sahane), zagrijte ih i na njih rasporedite juvalake. Po juvalacima pospite tirit i prelijte supom da plivaju u njoj. Bjeli luk prognječite, dodajte malo limunovog soka, izmiješajte i dodajte u mješavinu supe i juvalaka. Tanjire pokrijte i stavite u pećnicu da se krčkaju sve dok se sva supa ne upije. Zatim zagrijte malo masla i njime prelijte jelo, te toplo servirajte uz dodatak kiselog mlijeka.

Kadun butići

Sastojci: 750 g mljevene teletine, 80 g riže, 80 g luka, so, biber, peršun, muškatni oraščić, 3 jaja, brašno, ulje

Priprema: Pola mesa ispržite na malo masnoće, a pola ostavite svježe. U svježe meso dodajte rižu, luk i začinite. U sirovo meso dodajte prženo, sve skupa dobro izmiješajte i dodajte jedno jaje. Od ove smjese formirajte „butiće”- valjkastog oblika. Uvaljajte ih u brašno, pa u jaje i pržite 10 minuta u dosta ulja.

Janjeća krzatma

Sastojci: juneće ili teleće meso (but se ne uzima za pripremu ovog jela, najbolje je uzeti prsa), luk, so, aleva paprika, malo vode

Priprema: Meso isijecite na komade. Operite, te prepržite na masnoći. Potom ga izvadite u drugu posudu, a na masnoći u kojoj se pržilo meso, propržite na kockice isjeckani luk. Posolite, dodajte aleve paprike i sve to prebacite na meso (krzatmu). Zatim dodajte čistu vodu i sve skupa kuhajte na slaboj vatri dok se krzatma ne skuha. Poslužite uz boraniju, rižu, grah ili domaće rezance. Prilog začinite tečnošću iz krzatme.

Kalja od krompira s mesom

Sastojci: 5 glavica sitno isjeckanog luka, 100 g masti, 1 kašičica aleve paprike, 750 g junećeg ili telećeg mesa isječenog na manje komade, so, 500 g krompira isječenog na kriške

Priprema: Zagrijte masnoću u dubljoj tavi, pa stavite luk i lagano dinstajte sve dok ne dobije zlatnožutu boju. Dodajte meso, alevu papriku i posolite. Poklopite i dinstajte na tihoj vatri, te dosipajte malo vode s vremena na vrijeme (kako ne bi zagorilo). Kada meso omekša stavite krompir, pa dospite vode toliko da prelije meso i krompir. Kuhajte sve dok krompir ne omekša, ali pazite da se ne prekuha.

Ješirluk

Sastojci: 500 g očišćenog špinata, 250 g riže, 80 g maslaca, 1 supena kašika mješavine začina, so, biber, pileći temeljac

Priprema: Špinat operite, ostavite malo da se cijedi, pa sitnije isjeckajte. Maslac stavite da se istopi. Dodajte isjeckan špinat, začinite, pa sve dinstajte u vodi koju špinat ispušta, dok voda ne ispari. Rižu operite, pa dodajte špinatu. Pomiješajte pažljivo vrhom kašike. Dodajte vrući pileći temeljac i ostavite da se kuha na tihoj vatri. Umjesto temljeca možete dodati ključalu vodu. Povremeno vrhom kašike promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu. Kada je riža skoro kuhana prebacite u tepsiju i smjesu poravnajte. Staviti u prethodno zagrijanu rernu da se malo zapeče. Po ukusu u ovo jelo možete dodati i faširano meso, koje se kratko dinsta prije dodavanja špinata na maslac.

Bajramska bamija

Sastojci: 600 g janjetine bez kosti, 300 g svježe bamije (ili 30 g sušene), 2 glavice ljubičastog luka, 100 g mrkve, 2 češnja bijelog luka, 25 g korijena đumbira, 1 kašičica mljevene crvene paprike, 1 limun, 50 g milerama, maslinovo ulje, so i biber

Priprema: Svježu bamiju isperite pod mlazom hladne vode, ocijedite, nožem odstranite peteljku i vrh, te je po želji poprečno, dijagonalno ili uzdužno narežite (sušenu bamiju preko noći stavite u vodu, zatim je ocijedite, odstranite peteljku i vrh te je po želji poprečno, dijagonalno ili uzdužno narežite). U lonac, na ugrijano maslinovo ulje, dodajte janjetinu narezanu na komade veličine zalogaja, malo posolite, te pržite sa svih strana, dok voda koju je meso ispustilo ne ispari. Zatim meso izvadite, stavite na toplo i poklopite. U lonac na masnoću od prženja dodajte sjeckani luk, naribanu mrkvu, protisnuti bijeli luk, naribani korijen đumbira, posolite i na laganoj vatri pirjajte dok povrće ne omekša. Potom dodajte mljevenu crvenu papriku, vratite meso, dodajte bamiju, nekoliko kolutova limuna, po potrebi dodajte so i biber, ulijte toliko vode da pokrije sastojke i na laganoj vatri kuhajte, po potrebi podlijevajući vodom, jedan sat, odnosno dok meso ne omekša. Pred kraj kuhanja iz lonca izvadite kolutove limuna, a u jelo umiješajte sok polovice limuna, mileram i poslužite.

Janjeća kapama

Sastojci: 850 g mladog janjećeg mesa, 100 g masnoće, 100 g crnog luka, 50 g brašna, 5 g aleve paprike, so, 500 g mladog luka, 1,25 kg špinata, 25 ml kiselog mlijeka

Priprema: Crni luk očistite i isijecite na kockice. Prodinstajte ga na malo masnoće. Janjeće meso operite i isijecite na jednake komade, posolite, uvaljajte u brašno, pa ga pecite na polovini masnoće u odvojenoj posudi, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Potom meso i dinstani luk pomiješajte, dodajte alevu papriku i još malo dinstajte. Mladi luk izrezan na krupne komade dodajte mesu. Kada luk omekša, dodajte i očišćeni i dobro oprani špinat. Sve skupa izmiješajte i zalijte vodom ili temeljcem, toliko da pokrije pripremljenu mješavinu (kapamu). Poklopite i nastavite kuhati. Kapama je kuhana kada meso i povrće potpuno omekšaju. Servirajte uz dodatak kiselog mlijeka.

Jahnija

Sastojci (za 5 osoba): 1 kg mesa bez kosti, 150 ml ulja, 1 kašika brašna, 2 struka mladog luka, glavica crvenog luka, 200 ml kiselog mlijeka, 1 kg špinata, so, aleva paprika, biber

Priprema: Meso operite, izrežite na kocke i skuhajte do pola. U međuvremenu špinat očistite, operite i krupno izrežite. Luk sitno isjeckajte. Polako kuhajte da svi sastojci omekšaju, a kasnije više dinstajte, odnosno pazite da jahnija ostane u saftu. Servirajte uz dodatak kiselog mlijeka.

Jerišćev pilav

Sastojci: 600 g brašna, 5 jaja, so, 200 g maslaca

Priprema: Brašno zamijesite sa jajima i soli tako da dobijete prilično tvrdo tijesto. Potom ga razvijte u tanke jufke, osušite i isijecite na tanke rezance. Rezance kuhajte u slanoj ključaloj vodi tri minute, a zatim procijedite i operite. Maslac istopite, prelijte preko pilava i zagrijte ga u pećnici. Servirajte kao prilog uz krzatmu.

Cike

Sastojci: 5 jaja, 500 g oštrog brašna, so, 150 g maslaca, 150 g domaćeg slanog kajmaka

Priprema: Pomiješajte jaja i brašno dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Pustite da odstoje oko 30 minuta, pa potom razvaljajte u mašini za tjesteninu i režite široke rezance (ako ne želite praviti domaće rezance, možete kupiti neke gotove, ali pazite da budu dovoljno široki). Gotove rezance možete odmah kuhati ili ih ostaviti da se osuše, pa ih i kasnije upotrebljavati. Vodu prije kuhanja posolite. Ukoliko ih odmah kuhate, nemojte ih poslije kuhanja ispirati hladnom vodom, kao što se to radi sa tjesteninom, već ih samo procijedite. Kada su rezanci skuhani, prebacite ih u posudu za pečenje, prelijte rastopljenim maslacem i zapecite 5-10 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici. Ovako pripremljene rezance servirajte u tanjire, pa odozgo pospite domaćim kajmakom.

Ljuta ičija

Sastojci: 500 g suhog mesa, 2 jufke suhe domaće u koje ste dodali jaja, nekoliko režnjeva bijelog luka, sirće, maslo

Priprema: Suho meso skuhajte u loncu, izvadite ga i izrežite na komadiće. Razvucite jufke, poprskajte ih istopljenim maslom. Zgužvajte ih pa rasporedite u tepsiju. Vodu u kojoj se kuhalo suho meso začinite bijelim lukom i sirćetom, pa ovom mješavinom zalijte pečenu pitu, po njoj poredajte zalogajčiće mesa i vratite u pećnicu. Poslužite toplo.

Bosanske kore

Sastojci: Suho meso – rebra oko 500 g, 400 g puretine, 2 pakovanja gotovih kora, biber, 1 kašika riže

Priprema: Suho meso naveče potopite, a onda ujutro stavite da se kuha. Kad je do pola skuhano, dodajte pureće meso, a potom pobiberite i dodajte kašiku riže. Nastavite kuhati, dok meso ne bude gotovo. Na kraju kuhanja bi trebalo biti toliko tečnosti da se kore natope. Kore slažite u duboku tepsiju, a zatim preko njih sipajte dobivenu tečnost da se dobro natope. Meso poredajte po jufki i zapecite u pećnici. Servirajte toplo.

Klepe

Sastojci: Za tijesto: 500 g brašna, 3 jaja, 2 supene kašike ulja, mlaka voda, malo brašna za posipanje, so; Za punjenje: 500 g junetine, 1 glavica crnog luka, so, biber; Za preliv: 250 g kiselog vrhnja, malo jogurta, 3 režnja bijelog luka, slatka crvena paprika, 50 g maslaca, so

Priprema: Od brašna, ulja, jaja i soli umijesiti tijesto s dodatkom toliko vode da se dobije tvrđe tijesto od onog za pitu. Izradite glatko tijesto na podlozi posutoj brašnom. Za to vrijeme narendajte luk, sameljite meso, dodajte malo soli i bibera po ukusu i malo vode, te pomiješajte. Razvijte tijesto kao za deblju jufku i režite ga po dužini i širini, da dobijete kvadrate 3×3 cm. Na sredinu svakog kvadratića stavite malo mesne smjese i preklapajte ih po dijagonali, kako biste dobili trokutiće. Lagano pritisnite po rubu, da se svi krajevi spoje. Ubacujte u malo posoljenu i pouljenu proključalu vodu i kuhajte dok ne isplivaju. Vadite u vatrostalnu posudu. Prelijte mješavinom vrhnja i jogurta. Za to vrijeme rastopite maslac na tihoj vatri, dodajte malo aleve paprike pa ovom mješavinom prelijte klepe. Na samom kraju pospite sitno sjeckanim bijelim lukom. Poslužiti odmah.

Puh burek

Sastojci: 250 g mljevene junetine, 1 šolja riže, 2 glavice luka srednje veličine, 500 g brašna, 100 g maslaca, 2 čaše ulja, 2 jaja, malo sode bikarbone ili ½ kesice praška za pecivo, 2 čaše vode, malo bibera, so

Priprema: U brašno dodajte jaja, so, sodu bikarbonu i 2 kašike ulja. Zamijesite dosta mekano tijesto, pa ga fino premijesite, pa rasporedite u četiri loptice. Svaku lopticu razvijte u obimu 14 do 15 cm, pa ih pouljite i dobro slijepite, da nam se krajevi ne odvajaju. Gornju jufku nije potrebno mastiti. Pokrijte i ostavite da odstoje oko sat vremena. Luk izrežite i propržite na maslacu da postane mekan i staklast. Dodajte mu meso, pa i meso propržite, posolite, pobiberite pa pomiješajte sa obarenom rižom. Razvijte jufku debljine od nekoliko milimetara, pa čašom ili šoljom vadite krugove. U sredinu kruga dodajte nadjev, pa prekrijte drugim krugom i dobro slijepite krajeve da se pri prženju ne bi odvajali. U duboko vrelo ulje ubacujte burekčiće. Imajte na umu da se peče samo tijesto pa bureci budu brzo gotovi. Ukoliko je jaka vatra, smanjite je da bi se tijesto dobro ispeklo, a da ne izgori. Burekčiće vadite u duboku posudu, u kojoj ćete ih služiti, stalno ih pokrivajući krpom ili salvetom da omekšaju. Poslužite sa kiselim mlijekom.

Pita repnica

Sastojci: 600 g žute repe, 3 jaja, 6 kašika griza, 6 punih kašika kajmaka, jufke, 1 kašičica praška za pecivo, 2 kašike maslaca za premazivanje

Priprema: Repu ogulite, naribajte na sitno rende, dodajte vodu (oko 1,5 l) da prekrije repu i kad proključa kuhajte pet minuta. Procijedite vodu i repu properite, pa dobro procijedite. U repu dodajte kajmak, jaja, griz pomiješan sa praškom za pecivo i sve dobro promiješajte. Tepsiju u koju ćete peći pitu pomastite sa jestivim uljem. Ukoliko pravite jufke, imajte na umu da se trebaju dobro prosušiti, a zatim slagati. Dvije jufke složite na dno, a druge dvije preko fila. Svaku jufku podijelite na četiri dijela, tako da na dnu bude 8 komada jufki i isto toliko preko. Svaki komad jufke pomastite sa malo ulja. Oštrim nožem izrežite pitu na kocke, samo gornji dio jufki, do fila. Tako će se pita bolje ispeći. Pećnicu zagrijte na 200ºC pa pitu pecite 45 minuta, dok fino ne porumeni. Gotovu pitu premažite rastopljenim maslacem i poklopite da malo odstoji, a onda služite.

Prijesnac

Sastojci: 500 ml mlijeka, 250 g maslaca, 300 g tvrdog sira, 3 jaja, brašno

Priprema: Dobro umutite jaja sa maslacem te postepeno dodajite mlijeko. Kad se masa dobro umuti, dodajte brašna onoliko koliko je potrebno da se dobije gusto tijesto. Narežite sir na tanke kriške, pa polako umiješajte u tijesto vodeći računa da se sir sasvim ne raspadne. Ovako pripremljenu masu stavite u podmazan pleh i pecite dok ne porumeni.

Paklama

Sastojci: 500 g brašna za kolače, 30 g kvasca, 120 ml mlijeka, 1 kašičica šećera, 1 kašičica soli, 200 ml milerama, 1 kašika ulja, 1 žumance za premazivanje, ćurokot i susam za posipanje

Priprema: U toplom mlijeku rastvorite kvasac sa kašičicom šećera i kašičicom brašna, pa ostavite da naraste. U dublju posudu sipajte brašno i dodajte so, pa napravite udubinu u koju potom treba dodati kvasac. Kvasac pokrijte brašnom. Dodajte mileram i ulje, a zatim sve izmiješajte najprije najmanjom brzinom miksera sa spiralnim dodacima, a zatim kada se kugla tijesta formira, miješajte najvećom brzinom miksera oko 5 minuta da tijesto postane mekano i elastično na dodir. Potom ga možete mijesiti ručno, ali ne više od 5 minuta. Umiješano i izgnječeno tijesto oblikujte u kuglu, pokrijte i ostavite da nadolazi na toplom dok ne udvostruči zapreminu. Od tijesta odvojite otprilike jednu osminu. Od ostatka oblikujte valjak i zavijte ga spiralno u tepsiju u kojoj će se paklama peći. Na vrh postavite kapicu od izdvojenog tijesta. Zarežite nožem na osam dijelova od kapice prema kraju. Premažite žumancetom koji ste razmutili sa malo vode. Kapicu pospite ćurokotom, a ostatak paklame susamom. Ostaviti da paklama nadolazi u tepsiji još 20-ak minuta, a za to vrijeme zagrijte pećnicu na 200ºC. Pecite oko 30 minuta. Gotovu paklamu pokrijte krpom i sačekajte da se malo ohladi.

Prevrte

Sastojci: brašno, kvasac, so, malo šećera, voda

Priprema: Zamijesite malo šećera s vodom i kvascem, zatim pomiješajte s brašnom i solju u malo gušću smjesu ako ćete ga razvijati ili pak u sipku smjesu kao za palačinke ako ćete ih izlijevati direktno u tavu. Ukoliko ste se opredijelili za gušću smjesu, tijesto razvaljajte na 0,5-1 cm debljine, te izrežite na kvadratiće ili oblike prema želji. Pecite na masnoći, prevrnite kada su napola pečene, pa poslužite odmah.

Hošaf

Sastojci: 500 g sušenih marelica, 250 g suhih šljiva, 120 g grožđica, 120 g blanširanih badema, prepolovljenih, 1/3 šolje neslanih pistacija ili pinjola, 1 šolja šećera, 1 supena kašika ružine vodice, ½ korice limuna

Priprema: Operite voće i redajte ga u veliku zdjelu. Pomiješajte s orašastim plodovima i pokrijte vodom. Dodajte šećera po ukusu, dodajte limunovu koricu i poprskajte ružinom vodicom. Ostavite da se natapa barem 48 sati. Saft će postati gust i mirisan, a po želji možete dodati više vode, pa služiti kao osvježenje u čašama.

Zerde

Sastojci: 250 g riže, 120 g meda, 1 l vode, 100 g mljevenih badema, 4 karanfilića, malo cimeta

Priprema: Stavite rižu da se kuha, pa tokom kuhanja u nju dodajte med i karanfilić. Kada je riža gotova, zerde sipajte u zdjelice za posluživanje, te pospite bademima i cimetom. Servirajte ohlađeno.

Muhalebija

Sastojci: 100 g griza, 30 g šećera, malo rendane korice od limuna, 50 g maslaca, 1 l mlijeka, cimeta po želji

Priprema: U vrelo mlijeko, kojem ste dodali šećera i korice od limuna, kuhajte, uz stalno miješanje, griz sve dok ne postane gusta kaša. Tada dodajte maslac, sve dobro izmiješajte, pa sipajte u odgovarajuću posudu i pospite cimetom. Umjesto cimeta možete posuti rendanom čokoladom.

Šarena almasija

Sastojci: voda, šećer, limunov sok, želatin, 200 g višanja, malo šumskog voća za ukras

Priprema: Zagrijte vodu do ključanja, dodajte šećer i limunov sok, te operite pločicu želatine i ubacite u ključalu vodu. Polako miješajte. Malo kasnije dodajte drugu pločicu želatine i opet miješajte, i tako redom zavisno od količine almasije koju spremate. Kada je gotova, izdvojite polovinu almasije prije nego se ohladi, pa u nju umiješajte očišćene višnje. U zdjelice razlijte najprije providnu, a potom i crvenu almasiju. Almasija se ne sevira odmah nego se ostavi da prenoći. Prilikom serviranja, na almasiju možete poredati ušećereno voće po vlastitom izboru, mada su umiješane višnje sasvim dovoljne. Ukoliko ne želite voće u ovoj poslastici, gotovu almasiju procijedite prije nego je rasporedite u posudice. Ukrasite šumskim voćem.

Bajramski slatki ćevab

Sastojci: 1 šolja vode, 200 g šećera, 2-3 karanfilića, 2 jabuke, 2 supene kašike grožđica, malo pakovanje suhih smokava, 16 komada suhih šljiva, 1 supena kašika maslaca

Priprema: Napravite agdu od vode i šećera, pa dodajte karanfilić. Voće operite, jabuke ogulite i režite kao za kompot, na kriške, i svako voće posebno dinstajte u agdi nekoliko minuta. Vadite šupljom kašikom i slažite red po red u staklenu vatrostalnu zdjelu. Šljivama uklonite košpice. Na kraju pomastite rastopljenim puterom.

Baklava sa suhim šljivama

Sastojci: 500 g tankih kora, 500 g suhih šljiva, 250 g meda, 300 g oraha, 500 g šećera (za sirup)

Priprema: Najprije pripremite sirup. U pola litre vode dodajte šećer i kuhajte dok se malo ne zgusne. Skinite sa vatre i ostavite da se hladi. Šljive potopite u vodi oko 30 minuta da omekšaju. Potom uklonite košpice i sitno ih isjeckajte. Orahe također sitno isjeckajte, dodajte šljive i med i sve pomiješajte. U pleh koji ste prethodno pomastili redajte 4 kore (svaku pomastite), na to rasporedite polovinu ukupne količine fila. Sve prekrijte sa 2 kore, dodajte ostatak fila i odozgo stavite još 4 kore. Baklavu isijecite prije pečenja. Pecite je na 200°C oko 45 min. Vruću baklavu prelijte hladnim sirupom. Po želji, u sirup, dok se kuha, možete dodati nekoliko kolutova limuna.

Kajmak baklava

Sastojci: 1 pakovanje gotovih jufki za baklavu, 4 jaja, 6 kašika meda, 300 g kajmaka skinutog sa punomasnog mlijeka, 150 g mljevenih badema, 70 g šećera za agdu, sok jednog limuna

Priprema: Umutite žumanca i u njih umiješajte med i kajmak. U ovu smjesu dodajte čvrsto umućena bjelanca. Potom dodajte mljevene bademe i sve dobro izmiješajte. U pomašćenu tepsiju stavite dvije jufke, pa ih tanko prelijte nadjevom. Onda stavite nove jufke, pa ih prekrijte nadjevom i ponavljajte taj postupak sve dok budete imali materijala, s tim da na vrhu trebaju biti jufke. Baklavu pecite 10 minuta na jakoj vatri, na oko 240-250°C, a onda 30 minuta na 100°C. U međuvremenu pripremite agdu tako da šećer prekrijete vodom samo jedan centimetar. Kad se šećer rastopi na vatri i pretvori u gustu agdu u nju dodajte sok jednog limuna. Prije zalijevanja, baklavu izrežite na kocke. Tek nakon toga je prelijte agdom i ostavite u toplu peć. Ovako pripremljenu kajmak baklavu ostavite u rerni preko noći i tek sutradan jedite.

Sevdidžan-baklava

Sastojci: 12 jufki za baklavu, maslac, 750 g šećera, malo limuna; Za tirit: 250 g maslaca, 250 g šećera, 250 g brašna, 6 jaja

Priprema: Umutite jaja sa polovinom šećera (125 g). Posebno umutite maslac. Zatim sastavite maslac i jaja i dodajte brašno. Sve izmiješajte i dodajte drugu polovinu šećera, te ponovo izmiješajte da se formira tirit. Tepsiju pomastite i prekrijte 6 puta jufkom, a svaku jufku začinite (poškropite) maslacem. Tirit rasporedite, te prekrijte 6 puta jufkom, a svaku poškropite rastopljenim maslacom. Začinite i gornju jufku, te stavite da se baklava peče. Od šećera, vode i limuna pripremite agdu pa njom prelijte gotovu baklavu.

Ekmek kadaif

Sastojci: 500 g kadaifa, 1,5 šolja ulja, 2 šolje vode (za sirup), 2 šolje šećera (za sirup), štapić cimeta, za kremu 2 kašike nišeste (ili pudinga od vanilije), 5 šolja mlijeka, 1 šolja šećera, 250 g tučenog vrhnja, pistacije za posipanje

Priprema: Kadaif raspakujte i rasporedite na dno pravougaone vatrostalne posude. Poprskajte ga odozgo sa uljem i stavite da se peče na 160-170°C, sve dok lijepo ne porumeni. Stavite sastojke za sirup (šećer i vodu) i pustite da se kuha oko 5 minuta, pa prelijte preko ohlađenog kadaifa. Provjerite prstima da li je dobro natopljen, pa ako je previše suh, pripremite još sirupa. Vatrostalnu posudu stavite u čistu najlon kesu i pokrijte kuhinjskom krpom dok pripremite kremu. U dublju posudu stavite mlijeko i zagrijte. Dio mlijeka izvadite u drugu posudu te razmutite nišestu ili puding i nepunu šolju šećera. Ovu mješavinu sipajte u ključalo mlijeko i uz stalno miješanje zagrijavajte na umjerenoj temperaturi da se zgusne.

Ostavite da se samo malo ohladi, pa je rasporedite po kadaifu. Potom premažite i tučenim vrhnjem pa pospite isjeckanim pistacijama.

Rahvanija sa grizom

Sastojci: 6 jaja, 6 kašika šećera, 6 kašika griza, 6 kašika brašna, 1 kesica praška za pecivo, 3 šolje šećera

Priprema: Dobro umutite jaja sa šećerom. Dodajte polako ostale sastojke i sve dobro umutite. Pecite u pomašćenom plehu na temperaturi od 180-200°C, pa ostavite da se ohladi. U međuvremenu skuhajte agdu od 3 šolje šećera, ali da ne bude previše gusta. Ohlađeni kolač isijecite na rombove i prelijte vrućom agdom. Poslužite ohlađeno.

Ulutma

Sastojci: 6 jaja, 250 g mljevenih oraha, 100 g suhog grožđa, 200 g griza, malo maslaca, 6 kašika šećera; Za sirup: 750 g šećera, 2 kesice vanilin šećera, ½ limuna

Priprema: Odvojite bjelanca od žumanaca, pa bjelanca umutite u čvrst snijeg. Nakon toga, pjenasto umutite žumanca sa 6 kašika šećera. Dodajte griz, orahe i oprano suho grožđe pa sve dobro izmiješajte. Na kraju pažljivo umiješajte snijeg od bjelanaca. Smjesu prebacite u pleh premazan maslacem. Pecite u pećnici zagrijanoj na umjerenoj temperaturi oko 45 minuta. Za to vrijeme skuhajte sirup od šećera, vanilin šećera i 250 ml vode. Sastojke kuhajte oko 20 minuta. Dodajte sok od pola limuna i prokuhajte još 2-3 minute. Pečenu ulutmu isijecite na trouglove pa prelijte sirupom. Ostavite da se ohladi i upije sirup.

Rešedija sa pekmezom od jabuka

Sastojci: 2 kašike masla, 3 kašike nišeste, 3 kašike šećera, 2 kašike pekmeza od jabuka, 6 kašika vode

Priprema: Nišestu, šećer i pekmez od jabuka razmutite u vodi. U tavi zagrijte maslo pa dodajte sastojke. Pržite stalno miješajući dok se masa ne počne rasipati u zrnca, tada je rešedija gotova.

Gurabije

Sastojci: 400 g brašna, 200 g šećera, 150 g maslaca, 1 jaje, 1 vanilin šećer, 1 prašak za pecivo

Priprema: Od navedenih sastojaka napravite tijesto, pa ga ostavite da se odmori pola sata. Zatim tijesto istanjite oklagijom na oko 1 centimetar debljine i modlom vadite željene oblike. Pecite u vrućoj pećnici dok ne porumene i odmah vadite iz pleha.

Ćetenija

Sastojci: 1 kg brašna, 1 kg šećera, voda, malo soka od limuna, malo ulja

Priprema: Dan prije brašno ispecite nasuho. Pecite na laganoj vatri i stalno miješajte da ne izgori. Brašno se mora dobro ohladiti, zato se peče dan ranije. Cijeli kilogram brašna nećete potrošiti ali ga mora biti više. Ušpinujte šećer uz dodatak vode i malo limunovog soka. Ostavite da se ohladi, dok se šećer stvrdne. Rukama namazanim uljem iz posude podignite ohlađenu šećernu masu. Trljajući rukama napravite valjak i i dalje presavijate i presavijate dok masa ne pobijeli, a zatim od te mase napravite obruč. Postavite siniju, te na njoj razastrite brašno. Šećerno kolo stavite na sredinu sinije i opet dobro sastavite kako se ne bi rastavljalo u toku rada. Oko sinije se okupi 5-6 ljudi, obično djevojaka. Kolo se pomalo posipa brašnom i svi ga okreću na siniji, stiskaju i okreću. Okreće se sve dok se ćetenija ne pođe “končati”, dodaje se pomalo brašna, ne previše, i nastavi se okretati dok se potpuno ne iskonča. Ako u ćeteniji ima gutica, znači da nije dobro iskončana. Prostorija u kojoj se pravi ćetenija treba biti hladna. Gotova ćetenija se prvo malo ohladi (vani ili u hladnoj prostoriji), a zatim se izreže na komadiće i poslužuje. Najbolja je ako se pojede već prvi dan, poslije se slijepi, prenosi iftarski meni.

