Koliko dugo piletina može biti u zamrzivaču

Piletina će u zamrzivaču na vrhuncu svoje svježine biti tokom prva dva do tri mjeseca. Prema američkom Ministarstva zdravstva komade piletine (tj. batke, krilca, prsa) možete čuvati u zamrzivaču do otprilike devet mjeseci, dok cijelo pile može tamo stajati i do godine dana.

Glavni kuhar Agnes Restaurant & Cheesery Thomas Tilaka Kalb smatra da obično za nekih dva mjeseca vidimo promjene u teksturi i okusu piletine.

Prema američkom Odjelu za zdravstvo ako imate visokotehnološki profesionalni zamrzivač i možete podesiti temperaturu da radi na 0 °F ili – 17 °C, , hranu možete držati u njemu neodređeno vrijeme.

“Ako je sirova piletina pravilno umotana i pravilno skladištena, čuva se gotovo neograničeno dugo. Međutim, nikada ništa ne želite zamrzavati na duže od dva mjeseca. Nakon toga, primijetit ćete veliku degradaciju okusa i teksture”, dodaje. prenosi klix

Prehrambeni stručnjak i autor knjige 150 odgovora na pitanja o hrani, dr. Bryan Quoc Le smatra da sve dok piletina nije kontaminirana i s njom se ispravno rukovalo prije zamrzavanja, neograničeno je dugo sigurna za jelo nakon smrzavanja.

Također, on napominje da će smrznuta piletina u zamrzivaču na vrhuncu svoje svježine biti tokom prva dva do tri mjeseca.

Facebook komentari