Trovanje sladoledom, jajima, mljevenim mesom: Simptomi salmonele koje morate prepoznati na vrijeme

Zaraženi će najčešće osjetiti tegobe već oko 12 sati poslije unosa inficirane hrane, ali kod osjetljivijih se simptomi mogu pojaviti i već samo 5-6 sati pošto su pojeli bakteriološki neispravnu namirnicu. Najduži period u kojem se može posumnjati na salmonelozu je čak 36 sati, a važno je ovo pratiti da bi se pronašao pravi izvor i spriječilo dalje širenje zaraze.

Kod oboljelih se najčešće javljaju glavobolja, bol u stomaku, mučnina, povraćanje i proliv. Temperatura može da poraste i do 40C stepeni, a oboljeli osjeća malaksalost i pospanost. Zbog proliva i povraćanja, dolazi i do dehidratacije organizma. Kod djece i starijih to može biti naročito opasno, a prepoznat ćete je po izuzetnoj malaksalosti, suhom jeziku i usnoj duplji, upalim očima.

Među najčešće konzumiranim namirnicama koje mogu biti zaražene salmonelom su sirova jaja, pa sljedstveno tome i sve vrste jela koje se od njih često spremaju – na primjer, sladoled ili drugi kremovi. Opasno može biti i nepregledano meso, a ono može biti kontaminirano i kasnije, tokom pripreme. Najrizičnije je mljeveno meso, jer zbog načina obrade ima najviše površina na kojima može doći u kontakt sa mikrobima, prenosi Mondo.

Simptomi se uglavnom povlače za oko tri dana, osim u težim slučajevima kada je veoma važno da se javite ljekaru. U posebnom riziku su one osobe koje inače pate od gastroenteritisa ili se javi krv u stolici ili sadržaju koji pacijent povrati. U lakšim slučajevima, najvažnije je vratiti potreban nivo tečnosti u organizam – vodom, blagim čajevima i supama. Budući da je oko 2 litra tečnosti uobičajen dnevni nivo, računajte da poslije svakog proliva treba pacijentu dati još oko 200 ml. Tečnost treba davati polako, po jednu kafenu kašičicu na svakih nekoliko minuta.

Kod težih slučajeva, može biti neophodna i kraća hospitalizacija.

