Evo koliki je zaista roko trajanja smrznute hrane

Imajte na umu da sirovo meso nije dobro čuvati duže od 4 do najduže 12 meseci, a mljeveno i kraće.

Dobro snadbevjeni zamrzivač štedi vrijeme za odlazak do prodavnice, omogućava skladištenje neiskorišćenih obroka, namirnica kupljenih na popustu, viška mesa… Zbog zamrzivača ćete moći pojesti i kolač od višanja usred zime.

Ali koliko dugo je zdravstveno ispravno čuvati namirnice u dubokom zamrzavanju? Američka Food Safety and Inspection Service, poručuje da hrana čuvana u frižideru na 0 stepeni Celzijusa može biti sigurna neograničeno dugo. Ali to ne znači da će ukus i tekstura ovih namirnica ostati ista.

Pogledajte krajnji rok nakon kojeg hrana u zamrzivaču drastično gubi na kvalitetu (imajte na umu da sa svakim danom namirnica gubi nešto od kvaliteta pa je bolje odmrzavati je pre nego kasnije):

– Slanina: 1 do 2 mjeseca

– Hljeb: 2 do 3 mjeseca

– Kuhano jelo od povrća: 2 do 3 mjeseca

– Kuhana govedina i svinjetina: 2 do 3 mjeseca

– Kuhana piletina: 4 mjeseca

– Kuhano tijesto: 3 mjeseca

– Voće: 8 do 12 mjeseci

