Sezona je trešanja: Koji su zdravstveni benefiti ovog ljetnog voća

Ovo malo, ali moćno voće prepuno je vitamina, minerala i antioksidansa.

Bogate antioksidansima i hranjivim tvarima, trešnje vam mogu pomoći da bolje spavate i brže trčite. Ovo malo, ali moćno voće prepuno je vitamina, minerala i antioksidansa.

Kako navodi dijetetičarka Carly Sedlacek, trešnje nisu samo ukusna ljetna poslastica. Zahvaljujući bogatstvu hranjivih tvari mogu doprinijeti boljem snu, bržem oporavku organizma i općem zdravlju.

Borba protiv upala i bolesti

Trešnje boju dobijaju od antocijanina i bogate su polifenolima poput flavonoida. Ovi fitonutrijenti, ili biljne hemikalije, imaju antioksidativna svojstva.

“Antioksidansi štite od upala i bore se protiv slobodnih radikala, koji mogu uzrokovati oštećenje stanica i doprinijeti hroničnim bolestima poput raka, dijabetesa i srčanih bolesti”, kaže Sedlacek.

Svježe višnje također pružaju antioksidanse poput vitamina A (beta-karoten), vitamin C i vitamin E.

Pregled više studija otkrio je da jedenje najmanje 45 trešanja svaki dan smanjuje upalu uzrokovanu slobodnim radikalima.

“Međutim, ako ste osjetljivi na salicilate, prirodnu biljnu hemikaliju koja se nalazi u trešnjama, a koristi se i u aspirinu, jedenje toliko trešanja može dovesti do želučanih tegoba i proljeva”, upozorava Sedlacek.

Mirniji san

Ista studija pokazala je da trešnje pomažu u boljem snu zahvaljujući visokim nivoima:

– melatonina, hormona koji pomaže u regulaciji ciklusa spavanja i buđenja;

– serotonina, hemikalije koja pomaže vašem tijelu da proizvodi melatonin;

– triptofana, aminokiseline koja povećava serotonin.

Umirivanje bolnih mišića

Studije, koje su uključivale trkače na duge staze pokazuju da trešnje i višnje, mogu ublažiti upalu i umiriti bolne mišiće nakon treninga.

Protuupalna i antioksidativna svojstva trešanja i višanja djeluju poput nesteroidnih protuupalnih lijekova poput ibuprofena za smanjenje ili Sprečavanje boli. Međutim, s višnjama nemate rizik od štetnih nuspojava poput potencijalnih gastrointestinalnih, bubrežnih i mogućih srčanih problema.

Ublažavanje bolova uzrokovanih artritisom

Čak jedna od četiri osobe s gihtom konzumira trešnje, sok od trešnje ili ekstrakt trešnje kako bi smanjila rizik od bolnog napadaja gihta, prema istraživanju iz 2017. godine.

Nakupljanje mokraćne kiseline uzrokuje ovaj upalni artritis, zbog kojeg se vaši palčevi na nogama i drugi zglobovi mogu osjećati kao da gore.

“Jedenje trešanja ili konzumiranje soka od trešnje svaki dan može sniziti nivo mokraćne kiseline i ublažiti bol i oticanje artritisa”, kaže Sedlacek.

U studiji provedenoj na više od 600 ljudi s gihtom, sudionici koji su dva dana jeli svježe trešnje imali su otprilike 33 posto manje napadaja gihta od onih koji nisu jeli trešnje. Jeli su trešnje i uzimali lijekove za giht, a učestalost napada smanjila se za 75 posto.

Zdravlje srca

Šoljica svježih trešanja ima 260 miligrama kalija, vrlo malo natrija i velike količine biljnih sterola (fitosterola).

“Hrana s visokim udjelom kalija i niskim udjelom natrija, koja se konzumira umjereno, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i smanjenju rizika od srčanih bolesti”, napominje Sedlacek.

Osim toga, konzumiranje biljnih sterola efikasan je i prirodan način za snižavanje holesterola, što je još jedan korak za zdravlje srca.

Poboljšan nivo šećera u krvi

Još jedna prednost jedenja trešanja. Plod ima nizak glikemijski indeks. Trešnje također sadrže vlakna iz kore, što ih usporava u podizanju šećera u krvi, sve dok nisu konzervisane. Zbog toga su trešnje savršena poslastica za osobe s dijabetesom.

Sedlacek napominje da u njima treba umjereno uživati jer je voće i dalje ugljikohidrat. U jednoj studiji, osobe s dijabetesom koje su pile 40 mililitara koncentrisanog soka od višnje svaki dan tokom šest sedmica primijetile su značajan pad nivoa šećera u krvi.

Niži rizik od raka

Visoke količine antocijanina i melatonina u trešnjama štite od oštećenja stanica koja uzrokuju rak. Trešnje također sadrže bioaktivne spojeve, hemikalije koje mogu pomoći u sprječavanju raka, prema istraživanjima.

“Znamo da uravnotežena prehrana s puno svježeg voća i povrća može pomoći u smanjenju rizika od različitih vrsta raka”, kaže Sedlacek.

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