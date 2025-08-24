Šta se dešava u vašem tijelu ako pijete pivo svaki dan?

Zahvaljujući niskom procentu alkohola, pivo je lako dostupno, ali iako djeluje bezazlenije od drugih pića, svakodnevna konzumacija ima posljedice po zdravlje.

Prema USDA, jedno pivo od 355 ml sadrži oko 153 kalorije, 13 g ugljikohidrata i 14 g alkohola, uz male količine vitamina B i minerala. Uprkos nutritivnim vrijednostima, efekti alkohola prevladavaju.

Istraživanja pokazuju da pivo može imati određene koristi – primjerice, povezuje se s boljom gustinom kostiju i mogućim pozitivnim uticajem na crijevnu floru. Međutim, rizici su mnogo izraženiji. Alkohol remeti san čak i u manjim količinama, usporava proces mršavljenja jer jetra prvo razgrađuje alkohol, a može izazvati i probavne probleme, nadutost i dijareju. Također, utiče na bubrege i dovodi do dehidracije,piše Vijesti

Dugoročno, redovno pijenje povećava rizik od visokog pritiska, moždanog udara, srčanih oboljenja i kardiomiopatije, dok su brojna istraživanja potvrdila i vezu između alkohola i različitih vrsta karcinoma, uključujući rak jetre, crijeva, dojke i grla. Prema Američkom društvu za borbu protiv raka, alkohol je odgovoran za 6% svih karcinoma i 4% smrtnih slučajeva od raka u SAD-u.

Zaključak je jasan – iako pivo može donijeti povremene benefite, štetni efekti nadmašuju prednosti. Stručnjaci naglašavaju važnost umjerenosti: do dvije čaše dnevno za muškarce i do jedne za žene.

