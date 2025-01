Uz jednostavan trik sa solju spriječit ćete prskanje ulja tokom prženja

Prskanje se događa tokom prženja kada se isparena voda iz hrane pomiješa s vrućim uljem. Pretjerano prskanje ulja može biti znak da morate bolje osušiti tave ili povrće prije prženja.

Međutim, to je donekle i prirodno jer je prženje oblik dehidracije, pa vlaga mora negdje izaći. Kada se to dogodi, reakcija između vode i ulja je neizbježna. Zato je sol toliko korisna.

Kao apsorber vlage, smanjuje količinu vode koja dolazi u kontakt s uljem i ograničava to reakcijsko prskanje. Jednostavno posipajte sol po dnu tave i to će spriječiti prskanje. No, djeluje li trik sa solju za prženje u dubokom ulju?

Ne zahtijeva svako jelo malu količinu ulja. Bilo da pripremate pomfrit ili hrskava pileća krilca, vrijedi se zapitati može li sol još uvijek izdržati nekoliko centimetara ulja koje je u tavi. Odgovor je ne.

Držite se ovog jednostavnog trika za prženje s manjom količinom ulja. Umjesto toga, koristite takozvanu tehniku ​​kapanja kako biste spriječili prskanje ulja kada pržite hranu u dubokim tavama. Nježno stavite hranu u zagrijano ulje, izbjegavajte naglo bacanje hrane u tavu.

Možda bi se činilo sigurnije, ali stvarnost je da nekontrolisano postavljanje čini više štete nego koristi. Također, možete koristiti i hvataljke. Pored toga, ne trebate koristiti skupu morsku sol kako bi vam ovaj trik bio uspješan.

