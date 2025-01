Dvanaest Holanđana dobilo hepatitis od borovnica, strahuje se da je broj puno veći

Po pisanju nizozemskog portala Nu.nl, do toga je moglo doći jer berač borovnica nije oprao ruke nakon korištenja toaleta.

Kontaminirane borovnice prodavale su se smrznute u supermarketima Albert Heijn, pakirane u vrećice od jednog kilograma, piše nizozemski medij. Borovnice su stigle iz Poljske, a rok trajanja na pakiranjima bio je 14. travnja 2026. godine. Eelko Franz, predstavnik nizozemskog Nacionalnog instituta za javno zdravstvo i okoliš, izjavio je da bi stotine ljudi trenutno mogle biti zaražene, dok je maloprodajni lanac pozvao kupce da vrate borovnice u trgovinu.

Twelve people contracted hepatitis A after consuming frozen blueberries of the Dutch supermarket chain Albert Heijn, according to the country’s national institute of public health RIVM. Two required hospitalization, and the institute suspects hundreds may be infected. pic.twitter.com/PBdn100kk6

