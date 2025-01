Velika greška koju mnogi prave: Gdje nikako ne bismo smjeli držati maslinovo ulje

Stručnjaci stranice Which? — za podizanje svijesti potrošača u Ujedinjenom Kraljevstvu — nedavno su upozorili da mjesto skladištenja maslinovog ulja može itekako utjecati na njegov okus.

“Čuvanje maslinovog ulja u ormariću daleko od svjetla, topline i kisika pomoći će mu produžiti život i spriječiti da se prebrzo pokvari”, naveli su. “Najbolje je držati ga u hladnom, tamnom ormariću i nikako ga ne držite na pultu”.

Iz tog razloga, Which? predlaže da kupujemo maslinovo ulje u tamnim bocama radije nego u prozirnim kako bi ga zaštitili od štetnih učinaka svjetla. Iako izlaganje svjetlu nije dobro i potrebno mu je hladnije okruženje da bi napredovalo, stavljanje ulja u frižider također se ne bi smjelo raditi, prema Susan Stillson, višoj kuharici za kulinarski razvoj Whole Foods Marketa, prenosi Radiosarajevo.

Kako je rekla hladnoća frižidera uzrokuje zgušnjavanje što također utječe na njegovu upotrebu: “Njegova svježa, voćna zelena aroma također će se itetako smanjiti ako se čuva u frižideru.”

Which? je pojasnio i kako maslinovo ulje obično ima rok trajanja od samo “nekoliko mjeseci”, no Stillson je naglasila da se pri određivanju svježine ipak mora tražiti više od roka valjanosti: “Najbolji pokazatelj da je vaše maslinovo ulje pokvareno nije rok trajanja na boci; to je naše vlastito osjetilo mirisa i okusa. Užeglo ulje se obično opisuje kao ono koje miriše na pljesnivo, poput voštanih bojica ili ustajalih oraha.”

Facebook komentari