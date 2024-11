Kolač koji se topi u ustima – Jednostavan za pripremu, a svi će da traže komad više

PODLOGA:

150 g keksa piškota

200 ml mlijeka

GANACHE:

300 g čokolade za kuhanje

200 ml vrhnja za šlag

100 gr Nutele

KREMA:

500 ml vrhnja za šlag

500 gr Mascarpone sira

100 g šećera u prahu

2 žlice ekstrata od vanilije

Subscribe to Sve za zenu!

Get updates on the latest posts and more from Sve za zenu straight to your inbox.

Website

Your Email…

Subscribe

PRIPREMA GANACHEA

1. U zdjelu dodajte nasjeckanu čokoladu za kuhanje, Nutellu i vrhnje za šlag.

2. Sastojke istopite u mikrovalnoj ili na pari, te ostavite da se prohladi.

PRIPREMA KREME

1. U zdjelu dodajte vrhnje za šlag, te ga izradite da se malo učvrsti.

2. Zatim dodajte mascarpone sir, šećer u prahu i vanilin ekstrakt, te sve sjedinite.

3. Smjesu nemojte premutiti.

SLAGANJE

1. Piškote umačite u mlijeko i slažite u kalup dimenzija 20 x 27 cm.

2. Pola kreme rasporedite u kalupu.

3. Zatim prelijte i rasporedite pola ganachea.

4. Kolač stavite u zamrzivač na 1 sat da se ganache stegne.

5. Na ohlađen ganache rasporedite preostalu kremu.

6. Zatim prelijte i rasporedite preostali ganache. ( Ukoliko se previše stegnuo, kratko ga stavite u mikrovalnu.)

7. Kolač stavite u frižider da tamo prenoći i stegne se,piše Svezazenu

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari