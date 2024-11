Trik za hrskav i ukusan krompir: Pri pripremi dodajte ovaj sastojak

Jedan od ključnih savjeta za dobro skuhan krompir je dodavanje sirćeta tokom kuhanja. Sirće najčešće već imamo u svojim ostavama, a evo kako može unaprijediti okus i teksturu krompira.

Zapravo, bijeli krompir, zbog većeg udjela skroba, savršen je za pripremu pirea, dok je tvrđi krompir idealan za pržene ili pečene krompiriće, prenosi Klix.

Trik je vrlo jednostavan. Tokom kuhanja krompira, nakon 15 minuta, dodajte so i malo sirćeta. On pomaže u stvaranju tanke kore na površini krompira, što čini da on zadrži svoj oblik i teksturu.

Bitno je ne pretjerivati s količinom sirćeta, jer previše može učiniti krompir gorak. Za četiri ili pet krompira, dovoljna je jedna kašika sirćeta.

Ako nemate sirće, možete koristiti sok od limuna kao alternativu. Ova metoda ne samo da čini krompir još ukusnijim, već i dodatno naglašava njegov prirodni okus.

Ukoliko nakon kuhanja krompir zapečete dobit će hrskavu koru uz mekanu unutrašnjost, a ako ga spremate kao pire sirće će mu poboljšati okus.

Facebook komentari