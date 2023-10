Dijete gricka nokte? Evo kako mu pomoći da prestane

Iako može biti frustrirajuća za roditelje, ova je navika često bezopasna i djeca je obično s vremenom prerastu.

“Mnogo djece prestane gristi nokte s vremenom uviđajući da drugi ljudi to ne rade”, kaže David Hill, docent pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sjevernoj Karolini i autor knjige Dad to Dad: Parenting Like a Pro.

Pretjerano grickanje noktiju može biti problematično za zdravlje djece, uzrokujući infekciju ili oštećenje kože, noktiju i zanoktica. Pedijatri su za Parents objasnili kako bolje razumjetu tu naviku kod djece i kako im pomoći da prestanu.

Zašto moje dijete grize nokte?

Prema časopisu International Journal of Women’s Dermatology, grickanje noktiju ili onihofagija je kompulzivno, hronično stanje s kojim se suočava 20 do 30 odsto populacije.

Djeca mogu gristi nokte iz nekoliko razloga, uključujući tjeskobu ili fizički nemir.

“Budući da je riječ o ponavljajućoj navici, to može biti samoumirujuće ponašanje”, kaže Kimberly Montez, docentica pedijatrije na Medicinskom fakultetu Wake Forest.

“S druge strane ponekad je to čisto kozmetičko. Neka djeca jako vole kratke nokte”, kaže Antwon Chavis, asistent profesora pedijatrije na Oregon Health & Science University dodajući da djeca grizu nokte i ako im je dosadno ili su premalo stimulisana.

Posljedice grickanja noktiju

Iako je grickanje noktiju ružno u društvenim situacijama, obično je bezopasno za djecu. Međutim, može postati medicinski problem ako ošteti kutikulu, nokat ili okolnu kožu.

“Ako je koža oko nokta crvena, bolna ili se pojavio iscjedak, vaše bi dijete trebao pregledati pedijatar”, kaže Montez.

Griženje noktiju takođe može povećati rizik od paronihije, infekcije kože oko noktiju.

“Ako se djeca puno igraju u prljavštini, takođe postoji mogućnost da dobiju parazitske infekcije od jajašca koja bi mogla biti u prašini ili blatu”, kaže dr Hill.

Posljedice grickanja noktiju možda nisu ograničene samo na oštećenje noktiju. Prema jednoj studiji, grickanje noktiju takođe može pridonijeti oštećenju desni i korijena zuba. Sila grickanja dovoljno jaka da se slomi ili potrga nokat može uticati na dječje zube i dovesti do ozbiljnih problema sa zubima. Na kraju, grickanje noktiju može biti znak depresije ili tjeskobe.

“Ako dijete osjeća bol ili nelagodu zbog grickanja noktiju, ali svejedno to čini, možda vam pokušava reći da ima neki problem za koji grickanje noktiju predstavlja olakšanje”, kaže dr. Chavis.

Kako spriječiti dijete da grize nokte

Roditelji nikada ne bi trebali kažnjavati ili vrijeđati djetetove navike grickanja noktiju.

“Često će privlačenje pažnje na ponašanje, naročito ismijavanjem ili kažnjavanjem, uzrokovati njegovo pogoršanje”, kaže dr Montez savjetujući roditeljima da se infromišu oko načina na koje mogu pomoći djetetu.

Dr Hill objašnjava da većina ljudi nije svjesna svojih navika, pa je prvi korak skrenuti pažnju djetetu na to da možda nesvjesno grize nokte, a jedan od načina da to učinite je da sjednete svoje dijete ispred ogledala dok grize nokte i kažete: “Ovako to izgleda i ovako se osjećaš kada grizeš nokte.”

Ili, ako je vaše dijete dovoljno staro, možete ga pitati o tome zašto grize nokte.

“Kada im na to nježno skrenete pozornost, možete reći: ‘Osjećaš li se bolje kad to učiniš? Radiš li to zbog dosade? Djeca mogu dati vrlo pronicljive odgovore na jednostavna pitanja”, preporučuje dr Chavis.

Koristite moć odvraćanja pažnje

Takođe, možete pokušati usmjeriti djetetovu energiju na nešto drugo. Na primjer, umjesto da grizu nokte, mogu zagrliti lutku, igrati se fidget spinnerom, stiskati lopticu za stres ili crtati.

“I svaki put kad primijetite da pokušavaju grickati nokte, podsjetite ih da umjesto toga imaju drugu, prihvatljiviju naviku”, kaže dr Hill.

Tokom vremena, tu će naviku zamijeniti neka bolja. a ne zaboravite usput dati pozitivan poticaj.

“Možete reći: ‘Sviđa mi se kako si se baš tada sjetio stisnuti svoju lopticu protiv stresa’ ili ‘Sviđa mi se kako ti sad rastu nokti. Čini se da ih dugo nisi grickao “, kaže dr Hill.

Za neku djecu grickanje noktiju može biti mehanizam za suočavanje sa stresom. Važno je znati uznemiruje li vaše dijete nešto i pomoći mu pronaći zdrava rješenja, prenosi 24sata.hr.

