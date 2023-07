Stručnjaci odgonetnuli u kojim godinama majke imaju najmanji rizik od komplikacija u trudnoći

Majčinstvo je vlastiti izbor svake žene i one koje se odlučuju da imaju djecu danas najčešće to odlažu zbog drugačijeg načina života i okolnosti koje su nametnute. Pošto većina želi da se ostvari u karijeri, uloga majke najčešće to “trpi”, a mnoge žene ne shvataju da kako vrijeme prolazi trudnoća kasnije može biti rizičnija. I pored toga žene se ostvaruju kao majke onda kada su spremne i kada smatraju da su se za to stekli uslovi.

Zlatna zona

I dok neki stručnjaci tvrde kako su dvadesete godine najpoželjnije za stvaranje potomstva, drugi napominju da i majke u zrelim godinama sa sobom nose druge pozitivne stvari poput podrške i strpljenja koje se stječe sa zrelošću. Međutim, koje su idealne godine za dolazak bebe naučnici godinama pokušavaju da odgonetnu, a sada i studija potvrđuje da postoji idealna “granica”.

Kada je rađanje djece u pitanju, naučnici tvrde kako postoji tzv. zlatna zona za žene kada mogu da imaju najsigurniju trudnoću. Zaključak jedne studije od 3.000 porođaja pokazuje kako su žene starosti između 23 i 32 godine izložene najmanjem riziku od urođenih mana koje bi se mogle javiti kod beba.

Prema podacima kojima studija raspolaže, mame i tinejdžerke u ranim dvadesetim godinama rađale su češće djecu s defektima centralnog nervnog sistema koji utječu na razvoj mozga i kičme. Sa druge strane, zrele trudnoće bile su najbliže povezane sa deformitetima glave, vrata, očiju i ušiju, piše Daily Mail.

Trend kasnijeg majčinstva

Mlade majke često nisu spremne za trudnoću i izložene su mnogim nezdravim faktorima poput alkohola i droga, tvrde istraživači, dok su starije izložene više nekim vanjskin faktorima na koje ne mogu baš da utječu, poput zagađenja zraka, što se smatra jednim od uzročnika urođenih mana.

Studija dolazi s informacijom da je prosječna starost novopečenih majki u Americi dostigla najvišu tačku u historiji. Prema tim podacima, žene u Americi prvi put rađaju u prosjeku s 30 godina, dok je unazad gledano to bilo sa 27 godina 2000. godine. Ako odemo još malo u prošlost, 1970. godine žene su u prosjeku rađale sa svega 24 godine,piše Avaz

Trend kasnijeg majčinstva najčešće se povezuje sa promjenama porodičnih vrijednosti, time što žene danas sve više daju prednost karijeri i rastući troškovi se smatraju jednim od uzročnika odlaganja roditeljstva.

Najnovija studija je rađena na Univerzitetu Semelvajs u Mađarskoj, a istraživači su koristili i analizirali podatke od ukupno 31.128 trudnoća sa potvrđenim nehromosomskim defektima pri rođenju u zvaničnoj mađarskoj bazi podataka između 1980. i 2009. godine.

