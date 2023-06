Kakav otac, takav sin: 5 grešaka koje očevi prave u odgoju sina, i tako stvaraju probleme

Nekada, znalo je da izostane roditeljsko obrazovanje usred siromaštva, velikog obima posla, drugačijeg stila života itd. Većina funkcija se prenosila na majku, pa su očevi usljed različitih razloga znali da izostanu kada je odrastanje djeteta u pitanju.

Međutim, danas je to malo drugačije i upravo ćemo govoriti gdje očevi najčešće griješe i to kada je u pitanju odgoj muškog djeteta. Iznosi se pet sljedećih parametara: 1. Često misle da on sve razumije: Otac je skon mišljenju da njegov sin zna skoro sve, nevezano za godine koje ime. Pa se tako često vode mišljenjem “Ma on to zna i sam”.

Međutim, sjetite se sebe u njegovim godinama i znajte da je ponekad čak i odrasloj osobi potrebna podrška, a kamoli djetetu. Prema tome, ovakav stav ne biste trebali zauzimati i voditi se njime. Dijete uči svaki dan i to uz vas, to imajte na umu.

2. Ne upućuje ga u kućni red: Ponekad očevi znaju da budu lijeni u ovom segementu odgoja, ili isti prepuste majci. Umjesto da budete lijeni i živčani, pronađite motivaciju i svome sinu objasnite kako i šta treba da radi. Takođe, jasno mu dajte potsticaj.

Recite mu “Ukoliko za sobom očistiš ovo, ići ćes na igralište”. ili ” Radićemo nešto što je tebi zabavno i što te čini srećnim”. 3. Ne zahtjevate poštovanje: Dijete bi trebalo da poštuje svoga roditelja, kao i roditelj dijete. Međutim, tu vi igrate važnu ulogu.

Ako se nešto dogovorite, jasno je da morate to ispoštovati. Na taj način dobijate povjerenje, ali i poštovanje. Takođe, dijete bi trebalo da zna za neka vaša “pravila” i šta smije, šta je ispravno, a šta nije. U to ga vi upućujete i to je vaša uloga.

Poštovanje ćete zaraditi tako što ćete pokazati snagu i sposobnost. Ne nužno, fizičku. Već kada mu možete pomoći, nešto lijepo objasniti, kazniti ali i nagraditi. 4. Ne odvajate dovoljno vremena za njega: Roditelju ne bi trebalo biti ništa preče, od vremena koje će provesti sa svojim dijetetom.

Tako je i u ovom slučaju. U svakoj fazi djetetovog odrastanja otac treba da bude prisutan, a dijete to da osjesti. Ako ne provodite dovoljno vremena zajedno i ne posvetite se, dijete će to svakako osjetiti, zapamtiti ali i iskoristiti.

5. Umjesto da date podršku, vi ga kritikujete: Zapamtite, da se radi o vašem djetetu i da ste mu vi možda baš primjer i uzor. Ukoliko je negdje pogriješio ukažite mu na to, i objasnite kako da uradi sljedeći put.

Stalna kritika, ili fraze “Kako to nisi znao” samo utiču na njegovo samopoštovanje i samopouzdanje. Normalno je da će pogriješiti, zbog toga je bitno da ste vi tu, i da ga slijepo pratite. Ukoliko se jedan muškarac, ali prije svega otac postavi suprotno od gore navdenih pet načina, imate priliku da postanete značajna i bitna karika svome sinu u životu,piše Infpultinfo

Facebook komentari