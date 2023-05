Dan D – kako se riješiti cucle

Ultrazvuk nedvosmisleno pokazuje da bebe već u majčinom stomaku sisaju prst. To znači da sasvim mala djeca imaju potrebu sisati i da im to predstavlja zadovoljstvo, pošto fetus to očigledno ne radi zato što je gladan, piše “Avaz.ba“.

Kada beba dođe na svijet, roditelji brzo otkriju da ova aktivnost ima umirujuće djelovanje i zato posežu za dudom varalicom bez koje mnogi mališani ne mogu zaspati. Ali, kada dijete malo poodraste, nastaje problem: kako ga odviknuti od cucle?

Oko trećeg mjeseca – pravi trenutak

U tom uzrastu potreba za varalicom se smanjuje, pošto beba otkriva druge načine da se smiri: može sisati ruku ili tkaninu, zaroniti lice u mekanu igračku… To je, dakle, pravi trenutak da je odviknete od varalice, pošto će vam to tada najlakše poći za rukom.

Za početak, postepeno smanjujte korištenje varalice tokom dana. Pomozite bebi da se opusti tako što ćete je zabavljati pričom, maziti se s njom…

Nakon šest mjeseci – rizik postaje sve veći

Prvo, postoji opasnost da dijete razvije totalnu ovisnost, odnosno da se ne može smiriti niti zaspati bez cucle. U takvom slučaju, teško je odvići dijete od ovog pomagala, koje postaje mora za roditelje: beba plače svaki put kad joj cucla ispadne iz usta, uvijek pri ruci moraju imati rezervnu cucu…

Oko treće godine – dijete je dovoljno veliko

Kad krenu u vrtić, čak i djeca čiji roditelji toleriraju cuclu u najvećem broju slučajeva sama prevaziđu ovaj problem. Ali, ukoliko se to ne dogodi, da li ih treba pustiti da nastave po starom?

Ne, pošto cucla ometa normalan razvoj jezika i socijalizaciju: kako dijete ne može pravilno govoriti s cuclom u ustima, druga djeca će mu se smijati i ono će se povući u sebe.

Između treće i pete godine – krajnje je vrijeme

U tom uzrastu ovisnost o cucli postaje ozbiljan problem, pošto onemogućava normalnu socijalizaciju i pravilan razvoj vilice. Krajnje je vrijeme za odvikavanje. Za početak, važno je da ništa ne radite na silu.

Motivirajte dijete tako što ćete mu reći da se ponosite njime zato što je sada veliko, zamolite zubara da mu jednostavnim riječima objasni da nije dobro da sisa varalicu i da postoji opasnost da mu se iskrive zubi.

Najzad, zajedno odaberite dan D: najbolje je da to bude neki simboličan datum, recimo njegov rođendan. Možete mu obećati i neki poklon, ako ostavi cuclu.

Za početak dijete je može koristiti samo kod kuće, pa onda samo kad je u svojoj sobi i, najzad, samo kad legne spavati. Da bi dijete lakše prebrodilo krizu tokom dana, ponudite mu zamjenu: recimo, sok na slamčicu.

Imajte na umu da je djetetu u tom teškom periodu potrebna vaša podrška. Ruganje, grdnje i ucjenjivanje mogu ga samo obeshrabriti.

