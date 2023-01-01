Roditelji često paniče bez razloga: Evo zašto je bebina glava topla

Prva pomisao obično je povišena temperatura, ali u većini slučajeva to ne mora značiti da je dijete bolesno.

Kod novorođenčadi i malih beba organizam se tek prilagođava vanjskim uslovima. Njihova sposobnost regulacije tjelesne temperature još uvijek nije potpuno razvijena, pa su osjetljiviji na promjene u okruženju.

Šta se smatra normalnim

Temperatura kod beba može blago varirati tokom dana, što je sasvim uobičajeno. U prvim mjesecima života te promjene mogu biti izraženije nego kod odraslih, pa toplija glava ne mora odmah značiti da postoji problem.

Važno je posmatrati i druge znakove, a ne oslanjati se samo na dodir.

Najčešći razlozi topline

Jedan od najčešćih uzroka je pregrijavanje. Ako je prostorija pretopla ili je beba obučena u previše slojeva, tijelo će pokušati da se rashladi, pa glava može djelovati toplije.

Slično se dešava i kada je beba izložena suncu, čak i na kratko. Njihova koža je osjetljiva, pa se brže zagrijavaju nego odrasli.

Toplina se može javiti i tokom aktivnosti. Iako su male, bebe troše energiju dok se pomjeraju, igraju ili reaguju na okolinu, što može uticati na tjelesnu temperaturu.Plač i nemir također utiču

Kada beba dugo plače ili je uznemirena, tijelo reaguje i temperatura može blago porasti. U takvim situacijama, čim se smiri, toplina se obično brzo povlači.

Slična pojava može se javiti i u periodu kada niču zubići. Tada su desni osjetljive, a beba može biti razdražljiva, uz blago povišenu temperaturu.

Kada je potrebno obratiti se ljekaru

Iako je topla glava najčešće bezazlena pojava, postoje situacije kada treba biti oprezan. Ako primijetite da beba ima i druge simptome poput slabog apetita, neuobičajenog ponašanja, problema sa spavanjem ili rjeđeg mokrenja, dobro je potražiti savjet stručnjaka,piše Avaz

Posebno je važno reagovati ako temperatura prelazi 38 stepeni ili traje duže nego što je uobičajeno.

U većini slučajeva, blago topla glavica kod bebe nije razlog za paniku. Dovoljno je obratiti pažnju na uslove u kojima boravi i pratiti opšte stanje djeteta. Ako beba djeluje zadovoljno i ponaša se uobičajeno, najčešće nema razloga za zabrinutost.

