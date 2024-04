Poslovi koji donose najveću penziju u Njemačkoj

Pored broja godina uplaćenih doprinosa, važnu ulogu imaju i starosna granica za odlazak u penziju, nivo prosječnih primanja tokom radnog vijeka i težina posla. Ali koja zanimanja nude najveću penziju i zašto?

Poznato je da određene profesije mogu ostvariti visok prihod. Ali šta je sa penzijom? Kakav posao može da vam obezbijedi mnogo novca u penziji? Da biste to uradili, prvo morate uzeti u obzir faktore koji utiču na visinu penzije.

Evo šta utiče na visinu penzije:

Broj godina doprinosa

Nivo prosječnog dohotka

Vrsta pristupa penziji

Broj djece

Teškoća rada

Što duže radite i što su vam veći prosječni prihodi tokom radnog vijeka, to će vam penzija biti veća. Ali, više platnih bodova, a time i više novca u penziji, može se dobiti i za podizanje djece i posebno naporan rad.

Ako želite visoku penziju, pri izboru karijere treba obratiti pažnju ne samo na visinu prosječnih primanja, već i na to da li se ona može ostvariti u dužem vremenskom periodu. Konačno, njemačko zakonodavstvo očekuje da se doprinosi plaćaju 45 godina prije nego što se neko može penzionisati.

Zanimanja i poslovi sa najvećim penzijskim pravima:

Državni službenik

Ljekar

Advokat

Pilot

Menadžer

Ljudi sa ovim zanimanjima obično primaju visoke penzije. Državni službenici generalno imaju najveća prava na penziju u Njemačkoj, jer uplaćuju državnu penziju tokom cijelog radnog vijeka. Službene penzije su samostalan sistem socijalnog osiguranja.

Doktori, advokati, piloti i menadžeri iz različitih profesionalnih sektora takođe imaju tendenciju da primaju visoke penzije.

Razlog za to su, s jedne strane, njihova visoka primanja, as druge, činjenica da često rade na svom radnom mjestu do starosne dobi za penziju. Pored toga, zaposleni sa visokim prihodima su takođe sposobniji da kreiraju privatne penzijske planove od onih sa niskim primanjima.

Težina posla se ogleda i u visini penzije. Na primjer, ljudi čiji se rad smatra posebno teškim dobijaju više platnih poena, mogu se ranije penzionisati ili im se penziji dodaje određeni procenat prosječnog prihoda.

Sljedeća zanimanja se često smatraju teškim poslovima:

Građavinac

Keramičar

Radnik u metaloprerađivačkoj industriji

Graditelj puteva

Rudar

Da bi posao bio prepoznat kao težak, mora da ispunjava određene kriterijume, prenosi “b92”. Po pravilu se uzima u obzir fizički i psihički stres, objašnjavaju njemački mediji. Da li će ti poslovi kasnije dovesti do maksimalne penzije ostaje stvar pojedinca, pišu nezavisne.

Facebook komentari