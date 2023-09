Sedam godina nije dolazio na posao, sada firmi mora platiti 137.000 eura odštete

On je bio zaposlen kao kućni majstor u domu za djecu na području Zagreba. Kako u domu nisu bili zadovoljni njegovim radom, više puta su ga upozoravali na to i tražili da se promijeni. No, umjesto da se korigira, radnik je tužio ustanovu u kojoj je radio tvrdeći da ga uznemirava i diskriminira.

Dogodilo se to još u novembru 2012. godine. Nakon toga, muškarac je prestao dolaziti na posao, a poslodavac mu je punih sedam godina, sve do decembra 2019, isplaćivao punu plaću.

– Za vrijeme prekida rada, budući da je to zakonska obveza, dom za djecu mu je uredno isplaćivao plaću u iznosu na koji bi imao pravo da je radio. U tom razdoblju Dom je muškarcu na ime bruto plaće, darova za zaposlenike te jubilarne nagrade isplatio ukupno 897.705,03 kune (oko 233.189,67 KM) – navodi se u presudi.

Riječ je o prosječnom mjesečnom bruto iznosu od otprilike 10.700 kuna (2.779.45 KM), piše Danica.hr.

Muškarac na kkraju nije uspio “dokazati da ga je poslodavac uznemiravao na osnovi spola, diskriminirao, omalovažavao, podcjenjivao njegov rad te na razne načine navedene u predmetnoj tužbi povrijedio njegovo pravo na dostojanstvo”.

Drugostepenu i pravomoćnu presudu, kojom se odbija njegova tužba, muškarac je dobio potkraj oktobra 2019. godine, a na poslu se samoinicijativno pojavio početkom decembra iste godine. No Dom mu je odmah uručio otkaz jer sedam godina nije dolazio na posao.

On je pak odmah podnio tužbu protiv njih tvrdeći da je otkaz nezakonit i traži da ga ipak vrate na posao.

Postupak je u toku i još nije donesena presuda.

Kako nije želio vratiti plaće koje je dobio u tih sedam godina, Dom je protiv njega podigao tužbu. Sudinica je ovih dana odlučila da muškarac bivšem poslodavcu mora platiti više od milion kuna, odnosno oko 137.000 eura: 119.000 eura za bruto plaće plus 18.400 eura naknade troškova.

Na to još idu i zakonske zatezne kamate koje teku od početka 2020. godine. Presuda je nepravomoćna i muškarac se na nju može žaliti. Izgubi li, ukupna odšteta mogla bi doseći i 150.000 eura.

Facebook komentari