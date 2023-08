Italijanska firma u BiH otpušta 70-ak radnika

Radnici tekstilne tvrtke “Dubicotton” iz Kozarske Dubice, koja je u talijanskom vlasništvu i bavi se preradom pamuka, saznali su putem telefonskog razgovora da ostaju bez posla, tačnije da su tehnološki višak.

Sve se to dogodilo 31. jula pred početak kolektivnog odmora, koji će trajati cijeli august, kazali su “Nezavisnim novinama” radnici ove tvrtke, koja se jedina na ovim prostorima bavi preradom pamučnih i viskoznih vlakana.

Radnici kažu da ih je oko 70 ostalo bez posla, kao i da su naslućivali da bi moglo doći do otkaza, ali nisu ni sanjali da će ih biti toliko, kao i da će im preko telefona priopćiti tu odluku. Dodaju da su strahovali od ove situacije jer je ovo od 2016. godine treće masovno otpuštanje radnika u ovoj tvrtci.

– Rekli su nam da je razlog našeg otpuštanja smanjen obim posla, koji je uzrokovala svjetska ekonomska kriza. Zvali su telefonom i priopćili radnicima ovu odluku. Među njima ima radnika koji su primljeni i na određeno i na neodređeno, a prema mojim saznanjima, 70 radnika je ostalo bez posla. Žao mi je što je do ovoga došlo, jer je plaća bila redovna, regularno smo bili prijavljeni, na to ne mogu da se žalim. Idemo svi 6. septembra po radne knjižice i oni koji imaju pravo na otpremnine, idu po njih. Moramo se prijaviti na biro, gdje ćemo na osnovu radnog staža saznati kolika nam nadoknada sljeduje, priča ovaj radnik, koji ne krije ogorčenje zbog ove situacije.

Danko Ružičić, predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS, kaže da je upoznat sa situacijom koja je zadesila radnike tvrtke “Dubicotton”.

– Bio sam u kontaktu i s direktorom tvornice, a i naš povjerenik mi je javio na vrijeme situaciju. Po mojim saznanjima, svi će dobiti rješenje da su tehnološki višak, u kome će pisati koja prava imaju. Imaju otkazni rok od 30 dana, a kako sam čuo od direktora, to je cijeli ovaj mjesec, jer su na kolektivnom odmoru, i da će od septembra otići iz tvrtke, kada će im biti isplaćena otpremnina u skladu sa zakonom, kao i isplaćene sve plaće i doprinosi, kaže Ružičić i dodaje da je, prema njegovim saznanjima, do otpuštanja došlo zbog smanjenog tržišta. Dali su mi obećanja da će ispoštovati sve što je Zakon o radu propisao, a taj dopis su poslali i u pisanoj formi u Sindikat, objašnjava Ružičić.

Dražen Vidović, direktor “Dubicottona”, kaže za “Nezavisne novine” da su 64 radnika proglašena za tehnološki višak zbog trenutnih zahtjeva i ponude na tržištu, kao i da je sva zakonska regulativa ispoštovana. – Nažalost, bili smo prisiljeni uraditi ovo zbog kretanja na tržištu Europe i svijeta, s obzirom na to da smo orijentirani 100 posto na izvoz. Kriza koja je počela još od pandemije virusa korona, pa sve do rata u Ukrajini, dovela je do situacije da smo morali reducirati našu proizvodnju, preorijentirati je na artikle koji su trenutno traženi na tržištu i ovo je privremena mjera. Manje od trenutnog broja radnika nećemo ići, jer opstanak i proizvodnja tvrtke nisu upitni, a sada imamo 290 radnika, objašnjava Vidović i dodaje da su bili prinuđeni da smanje broj radnika i zbog poskupljenja električne energije za 60 posto u ovoj godini, piše Indikator.

