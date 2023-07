Zašto firme u BiH sve više traže radnike starije od 50 godina

Svjesni smo da su mnogi mladi napustili BiH, međutim, nije to jedini razlog što su u nekim firmama najbrojniji radnici 50 plus, a i što je sve više onih 65 plus koji su u penziji, ali još rade, piše Večernji.

Naime, firme ih traže i zbog toga što su stručni, kvalitetni i neće otići. U BiH pak ni jedna kompanija ne želi eksplicitno objasniti radnicima od 20, 30, 40 godina da su im (pre)mladi, neiskusni ili da strahuju da će brzo otići, no nakon oglasa firme iz Hrvatske moglo bi svašta biti.

Proteklih dana jedna kompanija iz Zagreba tražila je za obavljanje uredskih poslova čak 25 godina iskustva. S obzirom na to da se jedna mlada dama pobunila zbog tog oglasa, iz firme su brutalno iskreno odgovorili.

“Ne želimo mlade ljude, tražimo starije, 50 plus. Imali smo dosta situacija kad smo zaposlili mlade ljude koji bi ostali godinu dana, a onda bi se predomislili i otišli. Ciljano smo stavili 25 godina radnog iskustva jer tražimo takvu osobu. I da smo stavili pet godina iskustva, ne bismo uzeli mlade ljude”, otvoreno su objasnili.

Ekonomski analitičar i profesor jedne međunarodne naučne organizacije iz Tuzle Damir Bećirović ističe da je sve veći broj radnika iznad 50 i 65 godina u BiH izravna posljedica odlaska radno aktivnog stanovništva s ovog područja posljednjih nekoliko godina.

Prvenstveno nam radno stanovništvo uzima Njemačka u cilju očuvanja konkurentnosti te je ta zemlja značajno otvorila tržište rada ne samo za radnike iz Republike Hrvatske, koji su dio Evropske unije, nego i ostalih država zapadnog Balkana. U ovakvim uvjetima razumljivo je da se poslodavci okreću onim kategorijama za koje su bili potpuno nezainteresirani nekada, a to su ponajprije radnici od 50 i više godina, naglašava Bećirović za Večernji list.

U nekim branšama je sve više penzionera.

Istina, to je naročito primjetno, osobito u sektoru prometa. Možete vidjeti da se ljudi svakodnevno vraćaju iz penzije u aktivan rad. Ima tu i financijskih pogodnosti, pogotovo za poslodavce jer ne moraju plaćati pune doprinose, a također, mnogi od tih radnika su po svom iskustvu jako stručni.

“Danas je jako teško pronaći stručnog i obučenog radnika. A ono što je problem je što, kada ga obučite, kada stekne edukaciju i iskustvo, on kao takav postane tražena roba i vani te mnogo lakše odlazi. Znači, iz nužde su poslodavci počeli uzimati starije radnike jer znaju – stručni su i za te ljude je sigurno da će ostati ovdje”, ističe Bećirović.

