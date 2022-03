Novalić: Osiguran 61 milion KM za dva programa pomoći pri zapošljavanju

Pozivi će biti objavljeni naredne sedmice, od 14. marta, na web stranici Zavoda za zapošljavanje FBiH (http://www.fzzz.ba)

Javni poziv

U Federaciji BiH za dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u FBiH. Riječ je o „Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022“ koji je namjenjen poslodavcima, te „Programu samozapošljavanja Start Up 2022“ na koji apliciraju fizička lica tj. nezaposlene osobe.

Javni pozivi Federalnog zavoda za zapošljavanje bit će otvoreni naredne sedmice, a apliciranje na oba programa biće dostupni isključivo putem web portala Zavoda (www.fzzz.ba) u meniju Projekti.

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje ističu da će „Program sufinansiranja zapošljavanja za 2022. godinu“ za poslodavce biti otvoren od 14. do 16. marta, u terminu od 8 do 16 sati, a predviđa zapošljavanje najmanje 9.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH i za tu namjenu predviđena su sredstva u iznosu od 45 miliona KM.

Korisnici ovog programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Ciljne grupe su mladi bez radnog iskustva – pripravnici, žene, osobe do 35 godina s radnim iskustvom/stažom, osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i više, te osobe nižih i bez kvalifikacija, kao i demobilisani branioci.

U Programu ne mogu učestvovati poslodavci koji su koristili kreditna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, zatim poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa ili koji nemaju potpisan sporazum s Poreznom upravom o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni.

Javni poziv za „Program samozapošljavanja Start Up 2022“, koji je namijenjen nezaposlenim (fizičkim osobama), bit će otvoren od 16. do 18. marta, u terminu od 8 do 16 sati. Namjera ovog programa je potaknuti najmanje 2.500 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti/društva, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u pokrenutim djelatnostima.

Ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koje će nakon prijave na Javni poziv registrirati i održati djelatnost/društvo u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Za njegovo provođenje Federalni zavod za zapošljavanje planirao je sredstva u iznosu od 16 miliona KM. Od ovog iznosa za mlade do 30 godina planirana su sredstva od 4.000.000 KM, te za žene bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja 3.000.000 KM, dok će za samozapošljavanja osoba, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja biti izdvojeno 5.500.000 KM, te za demobilisane branioce 500.000 KM.

Za mjeru „Druga prilika“ predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000 KM.

U Programu ne mogu učestvovati osobe koje su na osnovu javnih poziva u protekle tri godine koristile poticajna sredstva iz mjera za pokretanje samostalne djelatnosti/društva, prenose Vijesti.ba.

