Firma iz snova: Rade 4 dana sedmično, 3 odmaraju

Medijska agencija “Versa” iz Melburna zbog drugačije organizacije radnog vremena zapolenih, drugačije i posluje od ostalih firmi, a direktori i šefovi kažu da je ovakav model rada uspio i dao dobre rezultate, piše “Ladbible“.

Zaposleni u ovog agenciji, osim subote i nedjelje, imaju slobodnu i srijedu.

“Mi bukvalno zatvaramo firmu u srijedu, što našem timu omogućava da u život uklopi vrijeme za porodicu, sport ili spavanje, a da ne mora sve to da smjesti u vikend”, rekao je generalni direktor Džoni Klou.

Četvorodnevnu radnu nedjelju direktorka Ket Blekmen testirala je u julu prošle godine i apsolutno se oduševila.

“Nakon što je isprobala mnogo fleksibilnih načina koji nisu uspjeli (ljudi uzimaju toliko različitih slobodnih dana da je time nemoguće upravljati), Ket je shvatila da može da stvori slobodan dan za sve. Srijeda ima smisla jer je sredina nedelje. Stvorili smo model koji odlično funkcioniše”, rekao je Klou. “To je prošlo toliko dobro da se jedan mjesec pretvorio u tri, tri mjeseca pretovorila su se u šest mjeseci, a na kraju je prošlo više od godinu dana, ali to je uvijek proba. Ljudima jasno stavljamo do znanja da ako to prestane da funkcioniše, prestaćemo to i da radimo i to čini ljude motivisanim da rade”, istakao je Klou.

“Sam prihod firme porastao je za 46 odsto, a zadržavanje zaposlenih je od 72 do 88 odsto. Zaposleni su srećni, a kompanija napreduje i nadamo se da će naša studija slučaja pomoći drugim kompanijama da budu dovoljno hrabre za to”, zaključio je on.

