Odluka Vlade FBiH o platama sve zbunila: Kako obavezati poslodavce na veću isplatu?

Minimalna plata u Federaciji BiH će Odlukom Vlade biti povećana do kraja godine sa 619 KM na 700 KM oporezivog dijela, što neće rasteretiti privredu i poslodavcima će uvećati namete za 130 maraka.

Zbunila je najava Vlade FBiH o povećanju plata u ovom entitetu ekonomske stručnjake, poslodavce i radnike. Iako najavljuju uredbu kojom će minimalni lični dohodak iznositi 1210 KM, analizom poznatih činjenica dođe se do jasnog zaključka da će nameti poslodavcima biti uvećani, a isplata radnog učinka u iznosu od 200 KM ostavljena na volju poslodavcima.

“Plata bi porasla na 700 KM, imate i topli obrok i prevoz koji su neoporezivi i još tih 200 KM na koje se ne bi plaćali porezi i doprinosi i otprilike se izađe na taj neki nivo kako su izračunali oko 26, 27 % na koji bi plaćali zbirnu stopu doprinosa. Treba reći da to nije sve plata, plata je 700 KM i na nju bi se plaćali doprinosi, a ostalo su neoporezive naknade”, rekao je za N1 ekonomski analitičar Faruk Hadžić.

Poslodavci nezadovoljni jer nisu ispunjeni njihovi zahtjevi za manjim plaćanjem doprinosa na plaću s ciljem rasterećenja privrede i osiguranja boljeg statusa radnika.

“Postoji uredba vlade o usklađivanju minimalne plate i postoji tačno formula kako se ona usklađuje. To je 50% rast bruto nacionalnog proizvoda, a 50% inflacija. Ako bi se primijenila ta formula, vjerujem da bi plata sa 619 otišla na 630 ili 640 najviše. Oni ako najavljuju 700, moguće jer imaju diskreciono pravo, ali to paralelno znači i nova opterećenja za kompanije, to je novih 50 KM doprinosa i ne možemo govoriti o bilo kakvom rasterećenju”, naveo je za N1 Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Minimalna plata u Federaciji BiH će Odlukom Vlade biti povećana do kraja godine sa 619 KM na 700 KM oporezivog dijela, što neće rasteretiti privredu i poslodavcima će uvećati namete za 130 maraka.

Na volju poslodavca ostavljen je i fiksni dio isplate na osnovu radnog učinka od 200 KM, iako su poslodavci insistirali da ovaj neoporezivi dio bude 400 KM. Isplata svojevrsne stimulacije radniku biće regulisana pravilnikom i statutom unutar kompanija.

Kada se tome doda i minimalna, neopreziva naknada za topli obrok od 260 KM i naknada za prevoz od 50 KM, dođe se do cifre od 1.210 KM. S tim što nije poznat način na koji će obavezati isplatu radnog učinka jer ih ni jedna odluka Vlade na to ne obavezuje. Također, poslodavcima je ostavljen na volju način ocjenjivanja radnika. Postoji bojazan da će poslodavci ovo iskoristiti i negativnom ocjenom rada izbjeći plaćanje 200 KM mjesečno.

O Nacrtu Zakona o porezu na dohodak zastupnici će diskutovati 27. novembra na hitnoj sjednici.

Facebook komentari