Na šta prilikom intervjua za posao trebate obratiti pažnju kod potencijalnog šefa

Naime, kako je napomenuo izvršni direktor Owl Labsa Frank Weishauput, stara poslovica glasi da ljudi ne daju otkaz kompanijama, već da otkaz daju šefovima. Zbog toga je na intervjuu za posao, kako je savjetovao Weishaupt, potrebno uočavati znakove da će vam šef biti podrška.

Kako je istakla Deepali Vyas iz kompanije Korn Ferry, to su znakovi koji pokazuju da je riječ o osobi s empatijom, fleksibilnošću, transparentnošću i odgovornošću.

“Dobar šef je onaj koji ima uravnoteženu socijalnu inteligenciju i nije tako krut”, navela je Vyas, koja ima 25 godina iskustva u pronalasku i zapošljavanju radnika.

Kada je u pitanju primjećivanje znakova da je riječ o šefu s emocionalnom inteligencijom, preporučila je da na intervjuu za posao pitate: “Kako bi radne kolege opisale vas i vaš stil vođenja”.

Prema njenim riječima, obratite pažnju na to da li šef cijeni fleksibilnost, povjerenje i da li nema kontrolu do svakog detalja. Vyas smatra da ovakva vrsta liderstva može podstaći radnike na inovacije i karijerni rast. Ukazala je da zabrinjavajuće može biti ako šef kaže da “ljudi slijede njegov primjer ili rade ono što on kaže”.

Podsjetila je da šefovi uspješni u kontroli do svakog detalja mogu biti pokazatelj da kompanija zapravo ima nisku stopu transparentnosti i odgovornosti jer se radni kolektiv ne ohrabruje da proba nove stvari, prenosi Klix.

Osim toga, kako je navela Vyas, u nekim velikim kompanijama je uobičajeno da se svi vole sakriti jedni iza drugih kako ne bi bilo individualne odgovornosti. S druge strane, kako je istakla, liderstvo koje podstiče na transparentnost i odgovornost će priznati krivicu i pitati kako se ona može ispraviti.

Dakle, kada ste na razgovoru za posao, obratite pažnju da li je vaš potencijalno novi šef neko ko ima empatiju, fleksibilnost, prilagodljivost i ko će vas podsticati na karijerni razvoj, piše CNBC.

