Jako pojeftinila ruska nafta

U drugom i trećem tromjesečju cijena barela marke Urals bila je oko 15 posto niža od cijene barela marke Brent, a u listopadu za 17 posto, navodi središnja banka u izvješću o financijskoj stabilnosti objavljenom u četvrtak.

U studenom razlika je osjetno produbljena i Urals je sada jeftiniji za 23 posto, pokazuju izračuni objavljeni u bančinom izvješću. Prošli petak barel Uralsa koštao je 52,8 dolara i bio je čak 22,8 posto jeftiniji nego početkom travnja, navodi banka.

Na londonskom tržištu barel Brenta stajao je prošli petak na kraju trgovine 62,56 dolara i bio je jeftiniji za 11,7 posto nego početkom travnja.

Ključne Trumpove sankcije

Ruska nafta osjetno je pojeftinila zbog sankcija najvećim izvoznicima, napominju u središnjoj banci. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je, podsjetimo, krajem listopada uvela sankcije ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosneftu koji proizvode pet posto svjetske nafte.

“Pretpostavljamo da je snažniji pad cijena ruske nafte u odnosu na svjetske cijene privremeni fenomen, kao i u 2023.”, rekao je viceguverner središnje banke Aleksej Zabotkin u srijedu na predavanju na ekonomskom fakultetu moskovskog sveučilišta.

Ruski izvoznici nafte uspjeli su uspostaviti raznolike opskrbne pravce i prilagoditi se “novoj realnosti” već 2023., kada su se sredinom godine cijene ruske nafte ponovno približile onima drugih marki, dodao je Zabotkin.

Rusija je u drugom tromjesečju u prosjeku proizvodila 8,995 milijuna barela nafte dnevno, stoji u izvješću CRB‑a. Do listopada se pak obujam proizvodnje popeo na 9,38 milijuna barela nafte dnevno budući da su članice Organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovi partneri (OPEC+) počeli normalizirati opskrbu.

Udari ukrajinskih dronova

Dogovorena normalizacija proizvodnje i prekidi u radu ruskih rafinerija zbog napada ukrajinskih dronova zadržali su ruski izvoz nafte preko zapadnih luka blizu najviših razina otkada se prate podaci, unatoč sankcijama.

Pad svjetskih cijena nafte doveo je ipak do smanjenja ruskih proračunskih prihoda od izvoza energenata.

Prema podacima ruskog ministarstva financija, u razdoblju od siječnja do listopada sektor nafte i plina uplatio je u državnu blagajnu 7,5 bilijuna rubalja (92,7 milijardi dolara), za 21,4 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju, izvijestila je ruska novinska agencija TASS početkom mjeseca.

U studenom pak ministarstvo očekuje, prema proračunima s početka mjeseca, da će ruski prihodi od nafte i plina biti za 590 milijuna dolara manji no što je planirano, prenosi TASS.

