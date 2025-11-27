I Turska odustaje od ruske nafte?

Izvori dodaju da turske rafinerije sada traže alternativne izvore opskrbe iz Iraka, Libije, Saudijske Arabije i Kazahstana, fokusirajući se na naftu slične gustoće i kvalitete kao ruska nafta.

Službena Ankara želi uravnotežiti pritisak zapadnih saveznika i potrebe domaće energetske industrije, ali nije u mogućnosti, niti planira potpuno zaustaviti uvoz ruske nafte.

Turske vlasti smatraju diverzifikaciju izvora energije ključnom za sigurnost opskrbe.

Poseban naglasak je na proširenju istraživanja i eksploatacije u Libiji putem državne naftne tvrtke TPAO, što bi moglo značajno smanjiti ovisnost o ruskoj nafti.

Trgovci naftom još uvijek procjenjuju kakav će utjecaj sankcije imati na Rosnjeft i Lukoil.

Postoje znakovi da su indijske tvornice smanjile proizvodnju i da je Kina oprezna, ali još je prerano za zaključke.

Kupci imaju rok do 21. studenog da dovrše kupnju ruske nafte i pritom izbjegnu američke sankcije, dodaje njujorška agencija.

