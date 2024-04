Ovo su navrijednije firme prema ocjeni evropske berze

Podsjetimo, Euronext je evropska berza sa sjedištem u Amsterdamu, Bruxellesu, Londonu, Lisabonu i Parizu, koja je osnovana 2000. godine. Milanska berza također joj je dodata 2021., a integracija je trenutno u toku, piše biznis.

Podatke o tržišnoj kapitalizaciji najjačih firmi objavio je Statista, globalna platforma za podatke i poslovnu inteligenciju s opsežnom zbirkom statistika iz 170 industrija.

Bez nekih od spomenutih firmi, koje vrijede stotine milijardi eura, danas svijet ne bi bio zamisliv.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, poznatiji kao LVMH, je francuski multinacionalni holding i konglomerat specijaliziran za luksuznu robu, sa sjedištem u Parizu. Firma je nastala 1987. spajanjem modne kuće Louis Vuitton (osnovane 1854.) s Moët Hennessyjem, koja je nastala nakon spajanja 1971. između proizvođača šampanjca Moët & Chandon (osnovanog 1743.) i proizvođača konjaka Hennessyja (osnovanog 1971. 1765). U travnju 2023. LVMH je postao prva evropska kompanija koja je premašila procjenu od 500 milijardi dolara. 2023. firma je bila na 47. mjestu Forbes Global 2000.

LVMH kontrolira oko 60 podružnica koje upravljaju sa 75 luksuznih marki. Uz Louis Vuitton i Moët Hennessy, LVMH-ov portfelj uključuje Tiffany & Co., Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loewe, Loro Piana, Kenzo, Celine, Sephora, Princess Yachts, TAG Heuer i Bulgari. Podružnicama se često upravlja neovisno, pod okriljem šest ogranaka: Fashion Group, Wines and Spirits, Parfemes and Cosmetics, Watches and Jewelry, Selective Distribution, and Other Activities. LVMH posjeduje Les Echos-Le Parisien Group, svoju medijsku podružnicu. Vinsko imanje Château d’Yquem, čiji počeci sežu u 1593. godinu, također je u vlasništvu LVMH-a. Bernard Arnault je predsjednik i glavni izvršni direktor LVMH-a.

ASML Holding

Ovo je najvažnija tehnološka firma u Evropi jer je današnji svijet nezamisliv bez čipova. Od mobitela, računara, automobila, sve pokreću čipovi. Radi se o najvrijednijoj evropskoj tehnološkoj kompaniji, bez koje bi stala globalna proizvodnja čipova. Nizozemci proizvode najsofisticiranije strojeve na svijetu koji se koriste u proizvodnji čipova. Tržišna vrijednost ASML-a je astronomska. Prošle godine je bila procijenjena na – oko 216 milijardi eura. Za poređenje, vrijednost puno poznatijih brendova kao što su naftni div Shell ili proizvođač zrakoplova Airbus iznosi puno manje (pokazuju brojke na tablici). Ove godine je izbila na drugo mjesto najvećih s preko 360 milijardi eura vrijednosti.

Merck and Co Inc

Merck & Co., Inc., posluje kao Merck Sharp & Dohme, MSD izvan SAD-a i Kanade i jedna je od najvećih farmaceutskih kompanija. Merckovo sjedište je White House Station, New Yersey. Kompanija je osnovana 1891. godine kao SAD podružnica njemačke kompanije danas poznate kao Merck KGaA. Merck & Co. je konfiscirala vlada SAD-a tokom Prvog svjetskog rata i naknadno ju uspostavila kao nezavisnu američku kompaniju.

Merck je globalna farmaceutska kompanija u čijoj osnovi su naučna istraživanja. Merck se bavi otkrivanjem, razvojem, proizvodnjom i prodajom širokog spektra proizvoda namijenjenih poboljšanju ljudskog i životinjskog zdravlja.

Hermes Intl

Hermès Paris nekadašnja Hermès International ili jednostavno Hermès, francuska je firma koja se bavi dizajnom, proizvodnjom i prodajom luksuznih proizvoda, posebno na području kožne galanterije, konfekcije, parfumerije, satova, namještaja, umjetnosti življenja i gastronomije. Firmu je u Parizu 1837. godine osnovao Thierry Hermès, a koja se na početku bavila proizvodnjom remena i sedla. Danas su njegovi nasljednici većinski vlasnici tvrtke.

General Electric

General Electric ili GE (Službeni naziv – The General Electric Company) je američka multinacionalna kompanija osnovana u New Yorku sa sjedištem u Bostonu, Massachusetts. Godine 2017. GE je rangiran među Fortune 500 kao 13. najveća firma u SAD-u prema bruto prihodu. U 2011. GE je rangiran kao 14. najprofitabilnija firma. Prema Forbes Global 2000 od 2012. godine GE je 4. najveća firma u svijetu. Zaposlenicima General Electrica dva puta je dodijeljena Nobelova nagrada: Irvingu Langmuiru 1932. i Ivaru Giaeveru 1973. godine. Godine 2016. je objavljeno da GE premješta svoje sjedište iz Fairfielda, Connecticut (gdje je bilo od 1974.) u Južni Boston. Firma se tada počela rješavati neprofitabilnih dijelova poslovanja nakon čega je finansijski stabilizirana.

L’Oreal

L’Oreal S.A. je francuska kozmetička firma sa sjedištem u Parizu. Zapošljava na desetke hiljada ljudi te posjeduje kozmetičke marke bojila za kosu Garnier, šminke Maybelline, parfema Lancome, kremu Vichy i dr. Firmu je 1909. osnovao francuski hemičar njemačkog porijekla Eugene Schueller prilikom razvoja formule za boju za kosu nazvano Oreal koje je prodavao pariškim frizerima. Firmu je registrirao tek deset godina nakon osnivanja. Dok je 1920. L’Oreal zapošljavao trojicu hemičara, 1984. taj je broj narastao na hiljadu zaposlenika. Vremenom je L’Oreal prerastao u međunarodno priznatu kozmetičku marku, s razvojnim i istraživačkim centrima i podružnicama širom svijeta. Firma se redovito nalazi na Popisu 500 najvećih firma svijeta »Global 500« časopisa Fortune.

Shell PLC

Royal Dutch Shell plc je anglo-nizozemska multinacionalna naftna firma. Osnovana je u Ujedinjenom Kraljevstvu, a sjedište je u Nizozemskoj. Nastala je spajanjem dvije kompanije: Royal Dutch Petroleum i Shell Transport & Trading. Shell je 2012. bio najveća firma u svijetu po ostvarenim prihodima. Shell je također i po tržišnoj kapitalizaciji jedna od vodećih firmi u svijetu. Shell je u 2013. bio vodeća firma na listi Fortune Global 500 – listi najvećih firmi u svijetu. Firma ima aktivnosti u gotovo svim područjima industrije nafte i plina. U znatno manjem obimu obavljaju i djelatnosti vezane za obnovljive izvore energije. Djeluju u preko 90 zemalja svijeta, proizvodeći 3,1 milion barela nafte ili drugog ekvivalenta na dan. Posjeduju 44.000 benzinskih postaja širom svijeta. Shell Oil Company je podružnica u SAD-u.

Caterpillar Inc

Caterpillar Inc. je američka firma koja proizvodi motore i strojeve za rudarske i građevinske projekte. Također osigurava osiguranje i zajmove za tvrtke za kupnju njihovih proizvoda. Firma je najveći proizvođač građevinskih strojeva u svijetu. Proizvodi opremu poput bagera, buldožera i rudarskih kamiona. Caterpillar Inc. je javno poduzeće i trguje na NASDAQ burzi pod oznakom CAT. Dionice Caterpillara sastavni su dio Dow Jones Industrial Averagea. Firma je osnovana 15. travnja 1925. godine u Kaliforniji. Sjedište joj je u Deerfieldu, Illinois.

TotalEnergies

TotalEnergies ili Total, je privatna francuska naftna i plinska firma. Peta je od šest najvećih svjetskih firmi u ovom sektoru, iza firmi ExxonMobil, Shell, BP i Chevron te ispred ConocoPhillips. Prva je francuska firma po prometu u 2015. godini, 5. firma u Evropi i 24. svjetska. Njene aktivnosti pokrivaju čitav proizvodni lanac, od vađenja sirove nafte i prirodnog plina za stvaranje energije, uključujući posebno rafiniranje i komercijalnu distribuciju. Total je firma koja je također aktivna u sektorima energije i proizvodnje energije s niskim udjelom ugljika. Skupina Total prisutna je u više od 130 zemalja i ima više od 100.000 zaposlenika, od kojih je gotovo 25 posto u Francuskoj. Total je također velika hemijska firma.

Christian Dior

Christian Dior SE (Christian Dior) je proizvođač, distributer i prodavač luksuzne robe. Firma se bavi i razvojem i prodajom vina i alkoholnih pića, parfema i kozmetike, satova i nakita te modne i kožne galanterije. Portfelj proizvoda Christiana Diora uključuje šampanjac, vrhunska vina, druga alkoholna pića, torbe i dodatke, obuću, nakit i naočale, konfekcijske proizvode, satove i kožnu galanteriju. Firma također nudi proizvode za šminkanje i njegu kože, mirise i proizvode za uljepšavanje i njegu tijela. Svoje proizvode prodaje pod markama Christian Dior, Moet & Chandon, Benefit Cosmetics, TAG Heuer i Sephora. Firma je prisutna u regijama Azije i Pacifika, Europe, Bliskog istoka te Afrike i Amerike. Christian Dior ima sjedište u Parizu, Francuska.

Facebook komentari