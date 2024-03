Koliko kilometara autoputa ima Bosna i Hercegovina?

Bosna i Hercegovina je od posebne putarine za gradnju autoputeva i rekonstrukciju ostalih puteva, koja se naplaćuje po litri goriva za 14 godina prikupila oko tri milijarde maraka, ali je do sada uspjela da završi tek nešto više od 220 kilometara nepovezanih autoputeva, većim dijelom iz kredita.Najznačajniji projekat, koridor 5C gradi se pune 23 godine. Za izgradnju nove dionice koridora ovih dana potpisan je još jedan sporazum o kreditu, piše bhrt.

SRĐAN AMIDŽIĆ, ministar finansija BiH

“Petnaest kilometara autoputa i dvije petlje Mostar jug, mostar sjever, ukupna vrijednost 110 miliona eura kredit je 15 godina grejs period četiri godine”.

SUSAN GRANSSON, direktorica EBRD-a za infrastrukturu u BiH

“Konkrento projekat je u vrijednosti od 220 miliona od danas prva polovina je na raspolaganju.EBRD je započeo finansiranje ovog koridora u 2008 godini od tada banka je finansirala preko 1 milijardu”.

S druge strane, u Republici Srpskoj otvaranje novih kilometara autoputa očekuje se krajem 2025. godine. U ovom entitetu do sada je izgrađeno 112 kilometara autoputa. Trenutno je aktivno pet projekata, kažu u Autoputevima Republike Srpske.

NEDELJKO ĆORIĆ, direktor JP Autoputevi Republike Srpske

“Na svim nisu otvoreni radovi i nisu to sve gradilišta, gradilišta su na dionici autoputa od bijeljine do rače, koridor 5c na dobojskoj zaobilaznici i pripremni radovi na dionici autoputa od vukosavlja do brčkog, radimo na pripremi otvaranja gradlišta i potpisivanja ugovora od bijlejine do Brčkog i ugovora o koncesiji Banjaluka Prijedor gdje se izdove radovi na prvih sedam kilometara.”

Upravo je dionica autoputa Sarajevo-Beograd od Bijeljine prema Rači, koju većim dijelom finansira Srbija, bila jedno od najaktivnijih gradilišta ove godine, prenosi bhrt.

DUŠAN BOBIĆ, selo Batković kod Bijeljine

“Radovi su krenuli i u punom su jeku, napreduju, koliko sam upućen trasa je probijena do rače i radi se neki drugi sloj. Mještani su, kao što ste rekli, nisu vjerovali da će sve ovo biti realizovano ali radovi napreduju”.

PREDRAG SPASOJEVIĆ, selo Velika Obarska kod Bijeljine

“Evo radi se drugi sloj od šumarića prema batkoviću, druga ekipa ide prema velinom selu i brocu, ide dobro. Završena je i eksproprijacija, kuće su srušene, nesmetano se radi sve što je predviđeno, tako se i nastavlja i radi se”.

MILAN LAZAREVIĆ, šef Kabineta gradonačelnika Bijeljine

“Kao dio šire mreže autoputeva omogućiće bolje povezivanje mreže autoputeva unutar Republike Srpske i same BiH, ova dionica će rasteretiti Bijeljinu od tranzitnog saobraćaja”.

Pored malog broja izgrađenih kilometara u odnosu na region, još jedan od problema Bosne i Hercegovine je što su sve izgrađene dionice nepovezane,pa je prava svrha autoputa – povezivanje gradova i dijelova zemlje, samo parcijalno ispunjena.

Izvor: BHRT/Ivana Trbić (B.E.G)

