Zašto su letovi Lumiwingsa iz Tuzle bili ekonomski neodrživi

Letovi za evropske destinacije su obustavljene zbog loše popunjenosti aviona i slabe prodaje karata. Putnici iz Tuzle trenutno mogu letjeti avionom Wizz Aira samo na tri destinacije, a to su Dortumnd, Memmingen i Basel.

“Presudan za Lumiwings, od početka operacija do danas, bio je loš odziv putnika. Linije nisu svrha same sebi i održivost ovisi o broju putnika. Oni su ukupno imali 192 leta iz Tuzle, a prosječna popunjenost aviona bila ispod 30 posto i to nije ekonomski održivo”, kaže Halilčević za Vijesti.

Ipak, nije sve tako crno, vjeruje Halilčević. Vlada TK subvencionirat će nove letove preko Turističke zajednice TK. U pitanju su sredstva od novih 2,5 miliona maraka.

“Ponovo se na javni poziv za iskazivanje interesa koji je nedavno završen javio samo Lumiwings. Hoće li i druge aviokompanije odlučiti da se uključe, ovisi o tome koja vrsta subvencije će biti ponuđena. Dakle, mi ćemo po raspisivanju javnog poziva kontaktirati kompanije s kojima i inače pregovaramo i prezentirati šta se nudi. Dobra je opcija da se više aviokompanija uključi sa po jednom destinacijom”, dodaje Halilčević.

Halilčević navodi da je neophodno raspisati javni poziv što prije, a da i nakon toga mora biti veći broj putnika, ukoliko se žele zadržati linije. Bez putnika i dovoljne popunjenosti aviona, nema ni aviosaobraćaja.

“Mi smo uradili što je do nas, doveli smo aviokompaniju, imali razrađene linije, to je ono što mi možemo. Očekujemo da javni poziv bude raspisan u prvoj polovini marta. Ljetni red letenja počinje 1. aprila i naš je cilj da do tada imamo nešto dogovoreno”, zaključio je Halilčević u razgovoru za Vijesti.

