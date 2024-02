Ovo je najekskluzivniji privatni stambeni brodu na svijetu

Dobrodošli u The World, ekskluzivni privatni stambeni brod sa 165 superluksuznih apartmana. Ovo plovilo je obavijeno velom tajne i kupovina stana na brodu je moguća samo sa pozivnicom – mora vas nominirati jedan stanovnik, a drugi ustupiti. Kaže se da je neto vrijednost od 10 miliona dolara obavezna, prenosi CNN.

Za CNN Travel je govorio bivši stanovnik Peter Antonucci, piše biznis.ba.

“Postoji mnogo bogatih ljudi koji rade zaigrane stvari, ponekad nestašne stvari, ponekad skandalozne stvari.”

Antonucci je penzionisani advokat koji je proveo šest godina kao stanovnik svijeta.

“Kada ste nekoliko puta obišli globus, vidjeli ste ga. Video sam ono što sam želio da vidim, bio sam spreman da uradim nešto novo.”

Antonucci je otad napisao tri romana smještena na izmišljenom brodu, od kojih najnoviji, “Plima izdaje”, obećava “tajne, grijehe i skandale” na otvorenom moru.

Antonucci i njegova supruga čuli su za The World preko članka u Wall Street Journalu, otprilike 2012. godine. Brod s 12 paluba porinut je 2002. i prostire se na 644 stope.

Kada je prvi put čuo za ovaj plutajući grad, Antonucci je imao 52 godine i uživao je u pogodnostima prijevremenog penzionisanja. Bio je zaintrigiran konceptom, a njegova supruga je također bila uzbuđena da sazna više.

Zainteresovani mogu rezervisati probno putovanje na The World kao „potencijalni stanovnik“. Ubrzo su se Antonucci i njegova supruga ukrcali u Belize i plovili Panamskim kanalom na svoje probno putovanje.

“Kada sam prvi put ušao, mislio sam da je smiješno skupo. Nisam mogao vjerovati da stanovi toliko koštaju. Nisam mogao vjerovati da su troškovi održavanja toliki i nisam mogao zamisliti zašto bi iko to uradio”, kaže Antonucci. “Ali drugi dan sam pitao: ‘Koliko stanova imate na raspolaganju i kada se mogu prijaviti?’

Antonucci kaže da ga je zaveo svaki aspekt svijeta – od posade koju naziva „najvećim bogatstvom broda“ zahvaljujući njihovoj sposobnosti da predvidje svaku potrebu stanara, do mnoštva ekskluzivnih iskustava na brodu.

Osim toga, svi stanovnici bili su vrlo gostoljubivi. Antonucci je tek kasnije otkrio da su svi unaprijed obaviješteni o tome ko je on, i kaže da su bili ohrabreni da se osjeća kao kod kuće.

„Kada dovedu buduće stanovnike, postoji e-poruka koja ide svim štićenicima“, kaže Antonucci. “Postoji paragraf ili dva ili tri ili više o porijeklu potencijalnog štićenika i o pitanju da li imate nešto zajedničko s njima. I [ohrabreni ste] ako ih vidite da im ponude piće, ponudite im večeru, odigrate partiju tenisa s njima, učinite nešto.

“Naravno, nisam znao da se to dešava – samo sam mislio da je slučajno što su svi ti ljudi prišli i rekli mi lijepe stvari. Ali upoznao sam nekoliko ljudi i osjećao sam se dobro.”

Ako sadašnji stanovnici vole budućeg stanara, kaže Antonucci, oni mogu biti njihov predlagač.

“Mnogi ljudi dolaze na brod koji već poznaju ljude. Ali drugi su krenuli na „kruženje potencijalnih rezidenta“ i tamo upoznali ljude koji su ih na kraju sponzorisali“, objašnjava on.

Nakon uspješnog degustacijskog plovidbe, Antonucci i njegova supruga potpisali su ugovor o kupovini stana na The World.

Antonučijeva djeca su bila u ranim 20-im godinama tokom njegovog boravka kao stanovnika svijeta, ali su s vremena na vrijeme dolazila i posjećivala svoje roditelje na brodu.

Svaki stan na The Worldu je malo drugačiji, „neki će biti malo veći od drugih, neki bi mogli biti malo manji“, kaže Antonucci.

Antonucci se ne može sjetiti tačne brojke, ali vjeruje da je kupio svoj prvi stan na brodu za oko 1,6 miliona dolara.

Za razliku od običnog kruzera, stanari su u mogućnosti da renoviraju i dekorišu prema ličnom ukusu. To znači da su “neke ukrašene modernim namještajem i stvarno cool aparatima, neke nisu dirali 20 godina”, kaže Antonucci.

A renoviranje stana na brodu nije baš jednostavno – nema „trčanja u Home Depot“. „Sve mora biti popisano i otpremljeno mjesecima i mjesecima unaprijed u sanducima – sve mora biti odobreno“, kaže Antonucci.

Sve u svemu, Antonucci je imao četiri odvojena stana tokom svojih pet godina na brodu The World.

„Ne sve odjednom“, objašnjava on. “Imao sam dva odjednom. A onda sam imao druga dva odvojeno.”

Antonucci je svaki put nadogradio na nešto malo elegantnije – kaže da su sljedeći stanovi koje je kupio bili oko 4 miliona dolara.

U periodu kada je posjedovao dvije nekretnine, praznu je nudio prijateljima koje je pozvao na brod.

Većina stanovnika na brodu The World koristi svoj stan kao neku vrstu kuće za odmor – to su ljudi koji vjerovatno imaju više prebivališta u više zemalja i mogli bi se naći kako privatnim avionom lete širom svijeta u bilo kojem trenutku.

Kada je brod putovao Evropom, Antonucci bi redovno dolazio i odlazio, uživajući u luksuzu Svijeta svake druge sedmice, a između toga se vraćao kući u New York.

Kada je brod bio dalje, obično bi ostajao na njemu duže.

„Da je negdje daleko i da je bilo jako zabavno, znate, na Maldivima ili Sejšelima, Australiji, Novom Zelandu, negdje tako, otišao bih i proveo dosta vremena tamo“, kaže Antonucci .

Svijet također mjeri svoj dolazak u određene luke sa značajnim događajima – poput Londona za Wimbledon, Rio de Janeira za karneval.

Zabava na brodu je također uključena u godišnju promjenu usluge i uključuje predavanja stručnjaka i organizirane aktivnosti kao što su ronjenje, planinarenje.

Gosti nisu vezani za unaprijed organizovane događaje. Antonucci se prisjeća jednog puta kada je brod bio “južno od Panamskog kanala” i kada su on i njegovi prijatelji “uzeli avion ili čamac i otišli do Galapagosa i otišli na ronjenje nekoliko dana.”

“Možete sami otići i to učiniti, a onda sustići brod, gdje god da je”, objašnjava on.

Svjetski itinerar planiran je dvije do tri godine unaprijed, kaže Antonucci. To planiranje je “veoma komplikovan” proces, smatra Antonucci. Kaže da postoji odbor za itinerar, sastavljen od stanovnika koji teži, fokusirajući se na iskustva dostupna na svakoj destinaciji.

U međuvremenu Antonucci kaže da direktor itinerara broda “gleda stvari kao što su cijene goriva, promjene posade, gdje imate najveće aerodrome, gdje imate najveću dostupnost, zahtjeve za vize, naknade za pristajanje.” Kapetani brodova također vagaju.

Koristeći ove informacije, stanovnicima se predlažu tri potencijalna itinerera, koji potom glasaju o svojoj željenoj ruti.

„Postaje vrlo politički, kao što možete zamisliti“, kaže Antonucci, koji je nekoliko godina bio član odbora.

„Svi su prilično bogati i zarađivali su novac – svi misle da imaju najpametnije mišljenje i najbolji način da rade stvari“, objašnjava on. “Nisu navikli da im se govori ne. I imate mnogo vrlo samouvjerenih ljudi koji imaju mišljenje o svemu, od mjesta gdje bi soljenka trebala biti postavljena na stolu, do toga koliko daleko na jug u ledu na Antarktiku brod treba ići.”

Dakle, ako svi na brodu The World imaju prilično beskrajan tok raspoloživih prihoda, zašto ne putuju kamo god žele putem privatnih superjahti? Zašto se odlučuju za plovidbu na brodu čiji plan puta izglasava komisija?

„Oh, to je tako lako pitanje“, kaže Antonuči. “Mnogi ljudi na brodu imali su i jahte. Nautičar sam cijeli život. Razlog zašto idete na The World je taj da ne morate da se bavite unajmljivanjem ekipe, smišljanjem gdje kupiti gorivo, ispisivanjem čekova za svaku sitnicu.

Samo napišete jedan veliki ček svake godine. I sve je sređeno.”

Za mnoge stanovnike, društveni život na brodu The World je također veliki dio privlačnosti. Antonucci naziva brod “veoma, vrlo društvenom zajednicom”.

Dok su djeca dobrodošla na brod The World, mnoge ponude na brodu su namijenjene odraslima – teniski teren u punoj veličini, veliki spa i fitnes centar. Na brodu je i bogata kolekcija vina, a hrana i piće gostiju uključeni su u godišnju promjenu usluge.

“Puno se pije, puno žurki. I to je zabava”, kaže on.

Kad je Antonucci bio stanovnik, kaže da su „gospoda nosili jakne i kravate“. Posljednji put je bio na brodu, u posjeti prijateljima, u novembru 2023. i kaže da su se vremena promijenila – kaže da je sada veća verovatnoća da ćete videti ljude koji nose kratke hlače i majice bez rukava nego crnu kravatu.

„To je malo nesretno“, kaže Antonuči sa čežnjom.

Nusproizvod napredovanja društvene scene bio je „afera je bilo posvuda“, kaže Antonucci.

CNN se obratio nekolicini drugih stanovnika za njihove izvještaje o životu na brodu, ali oni ili nisu odgovorili, ili su odbili komentirati. Vlasnici svijeta su također odlučili da ne odgovaraju na Antonučijev izvještaj o životu na brodu. CNN nije mogao da potvrdi njegove tvrdnje.

„Puno je pića i druženja“, kaže Antonuči, što može dovesti do „skandala i tajni“.

„Stvari se dešavaju“, kaže on. “Nešto od toga je zabavno. Neki od njih su ljudi koji se samo razbjesne i pjevaju pjesme i samo se dobro zabavljaju. I to je relativno bezopasno. A onda su čak i neke afere i stvari bezopasne – ako su ljudi dostupni, samci, to je u redu. Ali na brodu ima oženjenih ljudi, bračnih parova, koji ne spavaju uvijek sa svojim supružnikom.”

Antonucci kaže da ova scena nije bila za njega.

“Imao sam svoju grupu prijatelja i niko od mojih prijatelja se nije bavio time – iako bih lagao kada bih rekao da nismo popili piće i nasmijao se zbog toga.”

Antonucci se rado osvrće na svoje vrijeme u The Worldu, ali kaže da ne bi kupio još jedan stan na brodu.

„Vidio sam ono što sam želio da vidim, bio sam spreman da uradim nešto novo u svom životu“, kaže on o odluci da proda 2019.

Antonucci kaže da kada su stanovnici na brodu The World prvi put čuli za njegove namjere da piše romane o fiktivnom stambenom brodu, neki su mu rekli da su se “uplašili” da će odati svačije tajne.

Sadašnji i bivši stanovnici obično ne govore o svojim iskustvima, kaže Antonucci.

„Mnogi su bili uvrijeđeni što ću otkriti unutrašnje tajne svijeta“, nastavlja on. “Ljudi su me molili: ‘Nemoj ništa pisati o nama, nemoj nas uključivati, bla bla bla’.

Onda je knjiga izašla i naravno ljudi koji su se toliko bojali da budu prikazani, prišli su mi i rekli: ‘Kako to da mene nema u knjizi?’

Antonucci naglašava da su njegovi romani fikcija i ne uključuju stvarne ljude.

U izjavi dostavljenoj CNN Travel-u, predstavnik The Worlda rekao je da nas je Antonucci “pismeno uvjerio da njegovi radovi nisu povezani sa The Worldom ili njegovim stanovnicima, te da su njegove publikacije izmišljena umjetnička djela o izmišljenom brodu”.

