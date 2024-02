U koliko sati je idealno rezervisati let?

Tako je stjuardesa i travel blogerica Caroline na svom Instagram profilu objasnila pratiocima zašto je najbolje rezervisati let u pet ujutro, čak i ako mrzite rano ustajati.

Ona na ovaj način želi potaknuti Britance, ali i druge putnike, da rezervišu jutarnji let. Stjuardesa rekla je da se ljudi često odlučuju za večernje letove u nadi da će izbjeći kašnjenja.

Međutim, ona je savjetovala putnicima da rezervišu svoje letove što je ranije moguće kako bi maknuli stresni dio putovanja.

“Znam da se ne želite probuditi u tri ujutro da uhvatite let u pet ujutro. Međutim, obećavam vam da što ranije bude vaš let, sve će ići lakše”, objasnila je.

No, to nije jedini razlog zašto biste trebali poraniti. Putnici također mogu dobiti jeftinije karte i bolje šanse za dobivanjem boljeg sjedala. To je zbog povećane potražnje letova tokom dana i večeri.

Uz to je podijelila još jedan savjet kako bi se osigurali da vam planovi za putovanje ne propadnu.

Jedna od najčešćih pogrešaka koju ljudi čine je rezervisanje leta bez provjere vremena presjedanja. Preporučila je putnicima da uvijek uzmu u obzir vrijeme potrebno između mijenjanja letova na istom putovanju. Tako je navela da je potrebno minimalno dva sata ili tri sata između letova, piše biznis.

