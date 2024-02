Phillip Morris pokupljuje cigarete od 1. marta

Sve cigarete kompanije Phillip Morris od 1. marta poskupljuju za dvadeset feninga, otkriva Capital.

Uprava ove kompanije prije dva dana je donijela odluku o povećanju maloprodajnih cijena cigareta i o tome obavijestila Upravu za indirektno oporezivanje BiH.

Nakon što su iz Tvornice duvana Rovinj nedavno obavijestili UIO da će od 19. februara cijena njihovih cigareta za tržište BiH biti veća za 20 feninga po kutiji, sada je taj potez povukao i Phillip Morris.

Portparol UIO BiH Ratko Kovačević potvrdio je za Capital da su dobili odluku Phillip Morrisa o povećanju maloprodajnih cijena njihovih proizvoda.

On precizira da se po paklici cigareta plaća proporcionalna akciza u iznosu od 42 odsto maloprodajne cijene i fiksna akciza od 1,65 KM po kutiji.

– Sva lica koja se bave prometom cigareta u BiH moraju prije početka primjene novih maloprodajnih cijena popisati zalihe i na njih obračunati akcizu u skladu sa maloprodajnim cijenama – kaže Kovačević.

On dodaje da poskupljenje nije rezultat većeg poreskog opterećenja, jer u BiH nije povećavana akciza za cigarete, ističući da je povećanje cijena rezultat poslovne politike proizvođača i trgovaca duvanskim proizvodima i inflatornih kretanja koja su izazvala lančano poskupljenje drugih vrsta roba i usluga u procesu proizvodnje cigareta.

– Ono što je s aspekta naših propisa važno je to da u tu novu maloprodajnu cijenu cigareta budu precizno obračunate važeće akcize po kutiji cigareta, a to je proporcionalna u iznosu od 42 odsto maloprodajne cijene cigareta i fiksna u iznosu od 1,65 KM po paklici. Naravno na sve to se obračunava i 17% PDV-a, jer akciza ulazi u osnovicu za obracun PDV-a – kaže Kovačević.

Od 1. marta biće skuplje sljedeće cigarete kompanije Phillip Morris: Marllboro, Chesterfield i Eve, piše capital.

