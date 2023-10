Berba maslina u Hercegovini: Manji urod, veće cijene maslinovog ulja

U Hercegovini je trenutno 400 hektara nasada maslina, odnosno oko 100 hiljada stabala, s tendencijom rasta. Ovogodišnji urod kod većine maslinara je niži nego lani zbog obilnih kiša, koja je zatekla ekipu BHRT-a i u masliniku Mire Šutala u Aladinićima kod Stoca. Miro ipak očekuje sličan urod kao lani, ali manju količinu ulja.

“Danas smo počeli brati, ali smo prestali, kiša je počela. Lani smo imali 100 litara ulja, a ove godine, vidjet ćemo”, kaže Šutalo.

U masliniku od 120 stabala, radi cijela porodica, kaže Miro, ali s obzirom na to da se sve radi ručno, potrebna je i dodatna radna snaga, koju je ističe, teško naći. Najviše mu pomaže 15- godišnji sin.

U Uljaru u Crnićima na preradu maslina stižu maslinari iz stolačke općine, ali i cijele Hercegovine. U pogonima imaju pune ruke posla, posebno, kažu, vikendom kad strojevi rade 24 sata dnevno.

“Čini mi se rekoše mi danas da je bilo 130 kila, prošle godine sam imao 180, ove godine malo manje rodilo, ali hvala Bogu ima dosta za mene”, kaže don Pero Pavlović (Rotimlja, Stolac).

Ova godina je slabija urodom, ali će ulje, kažu u stolačkoj Udruzi, biti vrhunske kvalitete. S obzirom na inflaciju, ove godine su, kažu, neminovne i veće cijene ulja.

“Refuza će se kretati ove godine cjenovno od 25-30 maraka, to je objektivno i to ljudi prodaju na kućnom pragu, dok ozbiljniji proizvođači koji imaju već svoje etikete koje su već odradili po pravilima će ići malo skuplje. To sve zavisi od pakiranja, ambalaže…”, ističe Zoran Raič, Udruga “Hercegovački plodovi mediterana” Stolac.

U Hercegovini se godišnje proizvede oko 280 hiljada litara ekstra djevičanskog ulja, a Udruženje maslinara Hercegovine trenutno radi na njegovom brendiranju.

Brendiranje hercegovačkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja će donijeti mnoge prednosti domaćim maslinarima. Uz potvrđenu kvalitetu omogućit će im veću promociju, kao i lakši izvoz i konkurentnost na inozemnom tržištu., navodi BHRT.

