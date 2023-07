“Destilacija” iz Teslića trpi posljedice krize u Evropi

Direktor “Destilacije” Zoran Škrebić kazao je za “Glas Srpske” da je kriza najviše zahvatila tržišta Švajcarske, Austrije i Njemačke gdje, inače, plasiraju velike količine svojih proizvoda. Uprkos svim problemima ovo preduzeće, ističe Škrebić, nema značajnih problema u poslovanju.- Svakako imamo nekih negativnih trendova, kao i većina kompanija koje rade na zapadnoevropskom tržištu, ali ništa nije alarmantno – rekao je Škrebić.

Dodao je da, samo što su izašli iz krize zbog nedostatka sirovine, pojavio se problem sa potražnjom, tako preduzeće i dalje ne radi u punom kapacitetu, piše Biznisinfo.

– Od 1. novembra do 1. marta ugasili smo jednu trećinu kapaciteta dok su ostali pogoni radili otprilike 50 odsto, što je ostavilo značajne posljedice na poslovanje – kazao je Škrebić.

On je naglasio da je nakon intervencija resornog ministarstva i Vlade RS isporuka sirovine počela početkom januara, što je prilično rano u odnosu na prethodne godine, jer se prva dva mjeseca uglavnom i ne radi.

– Destilacija je do 20. aprila dobila 20.000 kubika što nas je održalo u onim polovičnim kapacitetima. Početkom marta u rad smo pustili sve kapacitete, ali smanjene i do 15 odsto, jer se već tad pojavio problem na evropskom tržištu koji traje do dan-danas – ispričao je Škrebić.

Prema njegovim riječima, od 20. aprila pa do početka jula zbog kiše uopšte nije bilo moguće ući u šumu.

– Posljednjih dvadesetak dana, kako se vrijeme stabilizovalo u odnosu na proljeće kada su kiše padale svaki dan, isporuke sirovine su se poboljšale. Kako će to ići do kraja godine, u ovom trenutku više niko ne može znati – kazao je Škrebić.

Bez obzira na sve ove probleme, ističe da su plate radnicima rasle više nego što je skakala inflacija i svi radnici su na poslu, niko nije poslat kući.

– Vjerujem da će se situacija na evropskom tržištu stabilizovati, jer možemo se nositi sa problemima nekoliko mjeseci, ali ako to bude godinu, dvije ili više, biće gotovo nemoguće opstati – rekao je Škrebić.

Dodao je da ovo preduzeće već godinama planira automatizaciju proizvodnje, odnosno nabavku modernih mašina kojima će biti nadoknađen nedostatak radne snage.

– Primjera radi, kod nas se nekad i drvo za proizvodnju cjepalo ručno, danas to rade mašine. Sve one procese koji se mogu automatizovati, a gdje je potrebna fizička radna snaga, ulažemo napore da to potpuno učinimo – naglasio je Škrebić.

Novi proizvodi

Zoran Škrebić ističe da konstantno teže da otpočnu proizvodnju neke nove robe.

– Nadam se da će nam se uskoro otvoriti prilika da otpočnemo novu proizvodnju, stalno tragamo za nečim novim. Naši normalni kapaciteti na godišnjem nivou su 14.000 tona drvenog uglja, 4.000 tona briketa drvenog uglja i oko 1.000 tona sirćetne kiseline raznih koncentracija – kazao je Škrebić i dodao da ova fabrika postoji 127. godina.

Sve proizvode isključivo od drveta i 85 odsto njihove robe završi u inostranstvu, piše Biznisinfo.

