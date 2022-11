VTK BiH: Povećani uvoz iz Rusije posljedica inflacije, porastao izvoz u Ukrajinu

Od početka ove godine situacija u Ukrajini uticala je na globalna kretanja i trendove u svijetu, Evropi, regionu, pa time i u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH), uvoz iz Rusije u BiH je zaključno sa septembrom ove godine iznosio 322 miliona KM i to je značajan rast u odnosu na isti period prošle godine kada je uvoz iznosio 182,1 milion KM. Dakle, došlo je do povećanja uvoza za 139,9 miliona KM ili 43,4 posto. Također, izraženo količinski došlo je do povećanja uvoza iz Rusije za 4,95 posto.

“Cjenovni rast uvoza je višestruko viši u odnosu na količinski što jasno ukazuje na činjenicu o inflaciji koja se dominantno odnosi na energente. Energenti čine oko 92 posto uvoza iz Rusije ili 296,5 miliona KM”, rečeno je u VTK BiH.

Zaključno sa septembrom ove godine, bh. izvoz u Rusiju je iznosio oko 46,7 miliona KM, a izraženo količinski oko 6.700 tona. U odnosu na isti period prošle godine došlo je do pada izvoza za oko 10,7 miliona KM, a količinski oko 12.800 tona kada je izvoz iznosio oko 19.500 tona. Struktura izvoznih proizvoda i dalje je ostala ista.

Najznačajniji izvozni proizvodi su i dalje lijekovi i voće (jabuke, kruške i dunje) a zajedno čine oko 36,3 miliona ili 77,75 posto ukupnog izvoza.

Izvoz iz BiH u Ukrajinu je zaključno sa septembrom iznosio 11,1 miliona KM, a izraženo količinski 7.500 tona. U odnosu na isti period prethodne godine kada je izvoz iznosio 6,7 miliona KM došlo je do povećanja izvoza za oko 4,4 miliona KM, a takođe i količinski i to za oko 6.000 tona. Najznačajnije izvozne stavke su karbonati-peroksikarbonati i kuglični ležajevi, a zajedno čine 7,3 miliona KM izvoza ili 65,7 posto.

Uvoz iz Ukrajine je zaključno sa septembrom iznosio 31,7 miliona KM, što je više za oko 4,1 milion KM u odnosu na isti period prošle godine. Izraženo količinski, uvoz je smanjen za 4,4 miliona tona robe.

“Efekat inflacije je jasno vidljiv jer je uvoz količinski smanjen, a izražen vrijednosno je povećan. Najznačajniji uvozni proizvodi su sjeme suncokreta i ulje od sjemena suncokreta a čine 12,3 miliona KM uvoza ili 39 posto. Slijede listovi furnira, obrađeno drvo i orašasti plodovi”, naveli su iz VTK BiH.

