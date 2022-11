Novi rast cijena: Građane BiH do kraja godine čeka poskupljenje brašna, mesa, mlijeka…

Do Nove godine poskupljuju brašno, pekarski proizvodi, meso, mlijeko… Cijene se i sada mijenjaju na dnevnoj razini. Ono što najviše zabrinjava jest da stalno rastu cijene osnovnih životnih namirnica, bez obzira na ograničavanje marži.

Već sada je izvjesno da će poskupjeti brašno. Prema najavama mlinara, u RS-u će biti skuplje za 10 posto do kraja godine, što znači do 3,50 maraka veću cijenu za vreću brašna od 25 kilograma. To će posljedično prouzročiti poskupljenje svih pekarskih proizvoda i proizvoda od pšenice i brašna. Ono što su najavili poskupljenje je od 10 posto.

“Od sada pa nadalje, svi mlinovi, ovisno kakve zalihe imaju, imaju li nabavljene zalihe od prije dva-tri mjeseca koje su bile nešto jeftinije ili nabavljaju pšenicu sada, morat će se korigirati i kalkulativno podizati cijene. Pretpostavljam da će do Nove godine za sigurno desetak posto biti to poskupljenje”, mišljenja je Zoran Kos, predsjednik Udruge mlinara Republike Srpske.

S obzirom na poskupljenje energenata, osnovnih sirovina i pekarsku industriju, jedan od vodećih proizvođača u mlinsko-pekarskoj industriji Klas Sarajevo potvrđuje da će biti primoran korigirati, odnosno podići cijene svojih proizvoda.

“Pekari i proizvođači pekarskih proizvoda s jedne strane muku muče s radnom snagom, s druge s cijenom goriva, a s treće strane s činjenicom da naše proizvođače pšenice ljetos nismo htjeli ispoštovati povećanjem od 5 do 7 pfeninga po kilogramu da bi se povećala proizvodnja i zasijavanje novih površina. Mi strateški ništa ne radimo, a cijene će se mijenjati onako kako proizvođači imaju potrebe ili moraju”, objasnio je Zoran Pavlović, biznis-konzultant i analitičar.

Proizvođači brašna i pekarskih proizvoda upozoravaju da zbog realne situacije na tržištu moraju korigirati svoje cijene. A iz udruga potrošača i ekonomisti poručuju im da ta korekcija mora biti minimalna, odnosno najniža moguća cijena, i to upravo zbog tog tržišta. Ipak, proizvođači pekarskih proizvoda i sami su svjesni da su građani na tržnicama s kilograma prešli na voćku ili dvije i da u trgovinama i pekarnicama mogu prijeći s nekoliko štruca kruha na kiflu ili dvije.

Nužno uvođenje mjera

Ne tako davno mljekari su upozoravali da će litra mlijeka koštati kao litra benzina. Međutim, prema najavama, mlijeko će do kraja godine koštati i tri marke. Nije to jedino što će poskupjeti, već se najavljuju poskupljenja pilećeg mesa.

Tradicionalno, poskupljenja najteže podnose umirovljenici i nezaposleni. Osim građana, zabrinuti su i ekonomski analitičari koji ocjenjuju da je ovo samo početak, bez sjednica, prijedloga i dogovora vlasti kako pomoći najugroženijima. Na ukidanje trošarina čeka se gotovo godinu dana. Izbori su prošli pa nema više ni jednokratnih pomoći. Da će zima biti neizvjesna i duga, najavljuju nova poskupljenja struje i energenata.

Najveći problem ostaje velika masa populacije koju sada možemo svrstati u siromašne, a koju je inflacija svrstala u siromašne, a ta masa čini oko 40% ukupne populacije”, kazao je Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Slično je i u regiji. Ipak, tamošnje vlasti pokušale su i još pokušavaju to kontrolirati zamrzavanjem cijena osnovnih životnih namirnica i goriva ukidanjem trošarina, primjenom poreznih olakšica, piše Večernji.

Dok cijene divljaju, a građani sliježu ramenima, političari se bave postizbornim kombinatorikama i koalicijama za formiranje vlasti. Gotovo da nitko od njih i ne spominje mjere pomoći za stanovništvo. Priča o tome da nam treba jeftinije gorivo kroz ukidanje trošarina ili manji PDV na osnovne životne namirnice bila je aktualna oko izbora. Sada o tome više i ne misle.

