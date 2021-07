OkvirPomoći – uradi mnogo za mala poduzeća

Mikro i mala preduzeća, te mali poduzetnici se i dalje suočavaju sa posljedicama pandemije i traže način da dođu do svojih klijenata. Banka je, zajedno sa svojim partnerima: Visa, web portal Klix, radio stanica RSG i vanjskim oglašivačima Infomedia i MaxMedia, stavila na raspolaganje svoja sredstva i komunikacijske kanale putem kojih će poduzetnicima pomoći da prepoznaju nove mogućnosti kako bi prevazišli posljedice krize i unaprijedili svoje poslovne rezultate.

Rok za prijave je trajao do 6. juna 2021. godine, a odabrano je 11 kompanija koje su se svojim poslovanjem izdvojile među velikim brojem prijava koje je Banka zaprimila.

Jedna od djelatnosti koja je bila najviše pogođena pandemijom je bilo ugostiteljstvo. EM-ONIKS, PJ „Senad od Bosne“ iz Lukavca, jedna od firmi koja će biti podržana projektom #OkvirPomoći, je zbog pandemije koronavirusa osjetila primjetan pad prometa od čak 35 procenata. I pored toga, oni nastoje da održe svoje poslovanje.

Enes Memić, vlasnik EM_ONIKS, PJ „Senad od Bosne“ je istaknuo koliko projekat znači za ovaj ugostiteljski objekat : „Objekat je u 20 godina svog poslovanja i rada po prvi puta bio zatvoren, a zahvaljujući stabilnosti matične firme, niti jedan radnik nije otpušten. Jezero Modrac ima potencijal, ali su potrebna značajna ulaganja kako bi se stvorio ambijent iz 1998 godine, kada je turizam doživio pravu ekspanziju. Ipak, svaki vid pomoći, pa i kroz programe kakve nudi NLB banka, stvorena nam je mogućnost, da dopremo do šire javnosti i prezentujemo sve ljepote i blagodati Jezera Modrac i našeg Hotela „Senad od Bosne“. Neizmjernu zahvalnost dugujemo osoblju NLB banke, koji su imali viziju da podrže turizam i ugostiteljski sektor s područja Općine Lukavac. Hvala Vam na ukazanom povjerenju i nadamo se uspješnoj daljnoj saradnji.“

Posljedice snosi i firma ZAZA sa svojim brendom Mama Manufaktura, koje proizvodi nutricionistički izbalansirane proizvode iz domaće kuhinje. Kupovina hrane je tokom pandemije porasla, ali to ipak nije bilo dovoljno za pojedine proizvođače da uspiju. Sandra Jelić Kadrić, direktorica kompanije ZAZA, je istaknula sljedeće: „NLB banka nam je kroz projekat Okvir pomoći, omogućila da informišemo našu ciljnu skupinu i ponudimo im naše proizvode. Sigurni smo da će projekat Okvir pomoći povećati svjesnost o našem brandu te doprinijeti razvoju našeg poslovanja. Radujemo se da je naša Banka u ovim teškim vremenima, za cjelokupnu privredu, prepoznala šta će pomoći nama, mali privrednicima. Sretni smo što smo dio ovog projekata“.



Svi odabrani privrednici su dobili mogućnost da svoje poruke i oglase prikažu na oglasnim prostorima Banke i njenih partnera s ciljem da se, privlačenjem novih klijenata, osnaže i poboljšaju svoje poslovanje.

„I ove godine smo nastojali da podržimo male privrednike koji dolaze iz različitih branši, ali i iz različitih sredina i gradova. U NLB Grupaciji smo uvidjeli da je sa projektom potrebno nastaviti jer se posljedice pandemije najviše osjete ove godine i upravo sada je ključni trenutak da izrazimo svoju podršku. Vjerujemo da 11 poduzetnika, mikro i malih kompanija imaju volju, stručnost i iskustvo kojima je potreban konkretan podstrek kako bi prebrodili ovaj period kojem, nadamo se, dolazi kraj. Zahvaljujem i našim partnerima bez kojih realizacija ovog projekta ne bi bila moguća.“, izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke, d.d. Sarajevo.

Više informacija o samom projektu te o odabranim kompanijama možete saznati na https://www.nlb-fbih.ba/okvir.

