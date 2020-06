Šparkastična sedmica popusta se nastavlja! -15% na online kupovinu na internet trgovinama DOMOD i PENNY Shop

Nakon uspješne Šparkastične sedmice na ekupi.ba, popusti se nastavljaju i na internet trgovinama Domoda i Penny Shopa, koje su sa svojim asortimanom posebno interesantni u narednom periodu kada se kupci odlučuju za renoviranje i opremanje svoga doma.

Na internet trgovinama www.domod.ba i www.pennyshop.ba vlasnicima Shop&Fun i Revolving kreditnih kartica omogućeno je sigurno online plaćanje, te širok asortiman proizvoda koje za vrijeme Šparkastične sedmice klijenti Sparkasse Bank ostvaruju pri kupovini. Internet kupovina i online plaćanje predstavljaju pametan izbor u trenutnom periodu kada je potrebno izbjegavati gužve koje mogu biti prisutne u prodavnicama, a koje se na jednostavan način mogu zamijeniti brzom i sigurnom kupovinom iz udobnost svoga doma.



Sparkasse kartice iz Mastercard programa, pored ostalih benefita pružaju i maksimalno sigurno internet plaćanje osigurano 3D Secured Standardom, a u zavisnosti od vrste kartice način otplate se razlikuje. Sa Shop&Fun karticom potrošeni iznos se otplaćuje na rate, prema unaprijed definiranim profilima po potrebi klijenta, i to maksimalno do 36 rata, a u slučaju kupovine Revolving karticom otplata se vrši u procentu i to 4% mjesečno od ukupno potrošenog iznosa.

