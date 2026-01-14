Carine nisu slomile Kinu: Izvoz raste, suficit obara rekorde

Ovakvi rezultati ukazuju na sposobnost kineske ekonomije da se prilagodi trgovinskim ograničenjima, prije svega preusmjeravanjem izvoza na tržišta jugoistočne Azije, Afrike i Latinske Amerike, navodi CNN.

Prema zvaničnim carinskim podacima, ukupni godišnji trgovinski suficit iznosio je 1,189 biliona dolara, što je nivo uporediv s bruto domaćim proizvodom država poput Saudijske Arabije. Ovaj rast, koji se u velikoj mjeri oslanja na izvoz, Peking koristi kao jedan od mehanizama za ublažavanje dugotrajne krize u sektoru nekretnina i slabe domaće potražnje. Istovremeno, rekordni suficit mogao bi dodatno zabrinuti zemlje koje već izražavaju oprez prema kineskim trgovinskim praksama i velikim proizvodnim kapacitetima.

Detaljniji podaci pokazuju da je izvoz u decembru porastao za 6,6 posto na godišnjem nivou, što je iznad novembarskog rasta od 5,9 posto i znatno više od očekivanja ekonomista. Uvoz je također premašio prognoze, zabilježivši rast od 5,7 posto, dok su procjene bile znatno niže.

Glavni ekonomist kompanije Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, ocijenio je da snažan izvoz pomaže u ublažavanju slabe domaće potražnje. Prema njegovim riječima, u kombinaciji s oporavkom berze i stabilnijim odnosima između Kine i SAD-a, vlasti će vjerovatno zadržati postojeću makroekonomsku politiku barem tokom prvog kvartala.

Iako su carine uvedene tokom mandata Donalda Trumpa smanjile obim trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama, podaci za 2025. godinu pokazuju pad kineskog izvoza u SAD za 20 posto, dok je uvoz smanjen za 14,6 posto. Istovremeno, Kina je ojačala prisustvo na drugim tržištima: izvoz u Afriku porastao je za 25,8 posto, u zemlje ASEAN-a za 13,4 posto, a u Evropsku uniju za 8,4 posto.

Zamjenik ministra u kineskoj carinskoj upravi Wang Jun upozorio je da globalno trgovinsko okruženje ostaje izazovno. Ipak, naglasio je da je diverzifikacija trgovinskih partnera značajno ojačala sposobnost Kine da se nosi s rizicima, te da osnovni temelji vanjske trgovine ostaju stabilni.

Ekonomski analitičari očekuju da će Kina i u narednom periodu nastaviti povećavati svoj udio na svjetskom tržištu. Tome doprinosi otvaranje proizvodnih pogona u inostranstvu, čime kineske kompanije lakše pristupaju tržištima SAD-a i Evropske unije uz niže carine, kao i kontinuirana potražnja za elektronskim proizvodima.

Posebno se izdvaja automobilska industrija, koja je prošle godine zabilježila rast izvoza od 19,4 posto, sa ukupno 5,79 miliona izvezenih vozila. Izvoz električnih automobila porastao je gotovo 49 posto, a očekuje se da Kina treću godinu zaredom zadrži poziciju najvećeg svjetskog izvoznika automobila.

Uprkos snažnim rezultatima, kinesko rukovodstvo šalje signale o potrebi uravnoteženijeg pristupa. Premijer Li Qiang nedavno je pozvao na aktivnije povećanje uvoza i ravnomjerniji razvoj trgovinske razmjene. Također su ukinuti povrati izvoznih poreza za solarnu industriju, a usvojene su i izmjene Zakona o vanjskoj trgovini, što se tumači kao nagovještaj postepenog udaljavanja od intenzivnih industrijskih subvencija. I pored privremenog carinskog primirja, američke carine na kinesku robu i dalje ostaju visoke, što i dalje predstavlja značajan izazov za kineske izvoznike.

Facebook komentari