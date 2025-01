VELIKA INVESTICIJA: Bh. poduzetnik u svom gradu pravi kompleks vrijedan 10 miliona KM

U maju bi trebao bi svečano otvoren President Hotel & SPA Maglaj, objekat sa četiri zvjezdice.

Ovaj objekat gradi lokalna firma Alu Wood Inžinjering, koja je i investitor, a ulaganja su dostigla cifru od 10 miliona KM.

Radnici brojnih firmi užurbano rade uređujući enterijer i eksterijer objekta, a Nesib Serhatlić, tehnički direktor firme Alu Wood Inžinjering otkrio je više detalja o projektu čijim će završetkom Maglaj riješiti problem smještajnih kapaciteta koji je trajao godinama.

– Kada smo donosili odluku da li da uđemo u ovako veliku investiciju bilo je puno toga i za i protiv. Želio sam da ostane nešto ovom gradu iza naše firme i mene, da to bude nešto što će krasiti ovaj grad decenijama. To me vodilo, davalo mi snagu i energiju kroz cijelu realizaciju projekta. Ponosan sam na to kakav će objekat Maglaj dobiti – rekao je Serhatlić za Maglaj.net.

Svečano otvorenje u maju

Prije nepune dvije godine počeli su radovi na izgradnji hotela. Prema Serhatlićevim riječima uvijek može brže i bolje, ali sagledavajući cjelokupnu situaciju, zadovoljan je dinamikom i kvalitetom do sada izvedenih radova.

Svi radovi bi trebali biti završeni do kraja aprila, a u maju bi hotel trebao biti i svečano otvoren.

– Ovo je hotel, ali i sportsko-rekreacioni centar sa brojnim sadržajima. U okviru hotela, osim 45 soba i apartmana, nalazi se veliki unutrašnji bazen sa SPA centrom: saunama, slanom sobom, turskim kupatilom, sobom za odmor, u suterenu je i wellness centar, a na drugom spartu je savremena, automatska četverostazna kuglana. U prizemlju objekta je velika gradska kafana sa restoranom.

Prostor je zaista reprezentativan, namijenjen okupljanju i druženju Maglajlija i njihovih gostiju. Na prvom spratu će biti grandiozni svadbeni salon koji će moći primiti 400 gostiju, a tu je i manja sala sa kapacitetom do 150 gostiju. Na istom spratu je i kongresna sala koja može primiti oko 200 osoba.

Ukupna površina hotela je između 6.500 i 7.000 kvadrata, što je tri i po puta veća površina od ranijeg hotela – otkrio je Serhatlić i dodao da je prilikom realizacije projekta bilo određenih problema, a oni su se prije svega odnosili na nedostatak radne snage.

Tako su bili prinuđeni angažovati i građevinske radnike iz Turske, njih desetak. Oni su bili angažovani na izgradnji stambeno-poslovnog objekta kao i hotela.

– Alu Wood Inženjering je sa svojih 25 radnika izvodio radove na izgradnji hotela, ali smo angažovali i kooperante, uglavnom maglajske firme. Za poslove za koje nemamo lokalnu firmu, angažovali smo one iz našeg okruženja: Tešanj, Žepča, Zavidovića …. – dodao je.

U sklopu hoteka i park sa fontanom

Posebna pažnja posvećuje se i vanjskom uređenju. Između već izgrađenog stambeno-poslovnog objekta i samog hotela urediće se i park sa velikom fontanom. Biće to lijep i vrlo efektan prostor, pogodan za vjenčanja na otvorenom, ali i druženja i okupljanja.

– Lijep je i pogled na stari dio Maglaja, Gradinu, Kuršumliju pa bih rekao da će ovaj prostor pružati kompletan ugođaj da se čovjek osjeća ugodno. Na samom početku nisam očekivao da će biti ovolika investicija.

Računao sam između 7 i 8 miliona maraka, međutim kako sam ja osoba koja ništa ne radi na pola i sve mora biti onako kako treba u skladu sa savremenim standardima, investicija je dostigla cifru od oko 10 miliona KM. Veliki je ovo projekat, mogu slobodno reći drugi po veličini u novijoj historiji Maglaja, odmah iza investicije u Natron-Hayat.

Bez obzira ko će biti vlasnik, ja ili neko drugi, ovo ostaje Maglaju. I ovaj grad, ovako lijep i pun zelenila, zaslužuje da ima ovakav objekat kojeg se ne bi postidjeli ni veliki svjetski centri – zaključio je Serhatlić.

