Ovo u Austriji košta 89 eura odnosno 174 KM: “Da li je jeftinije ili skuplje nego u BiH”

Čitatelji portala Crna-Hronika podijelili su s fotografiju koja prikazuje cijene raznih namirnica u supermarketu, a usporedba s cijenama u Bosni i Hercegovini izazvala je brojne komentare i pitanja. Naime, ukupna cijena za širok asortiman namirnica – uključujući jaja, fasirani meso, piletinu, povrće, voće, začine i mnoge druge proizvode – iznosila je 89 eura, što je ekvivalentno otprilike 174 KM.

Na prvu, cijene na ovoj fotografiji izgledaju izuzetno povoljne u usporedbi s onima na bosanskohercegovačkom tržištu, što izaziva opravdano pitanje: Zašto je hrana u BiH skuplja?

Šta je sve uključeno u cijenu?

Prema fotografiji koju su čitatelji poslali, ukupna cijena uključuje širok spektar proizvoda:

Jaja, faširano meso ,piletina ,pile čitavo, makarone, paradajz sos, indijski orah, feta, sir rendani, kečap, začin, proteinski tost, slanina, paradajz, paprika, luk, banana, narandža, krompir, zelena salata ,tortilje ,zamrznuto povrće

Za ukupnu cijenu od 89 eura (174 KM) čini se da kupci mogu nabaviti gotovo cijeli tjedni obrok za porodicu, što se može smatrati izuzetno povoljnim.

Razlika u cijenama hrane između BiH i drugih zemalja nije samo rezultat razlike u troškovima života, već i složenih faktora kao što su logistika, subvencije, konkurencija i ovisnost o uvozu. Iako će uvijek postojati razlike u cijenama, važan korak za BiH bit će poboljšanje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, smanjenje ovisnosti o uvozu i poticanje konkurencije među trgovcima.

U Švedskoj je pola toga isto toliko para tako za Austriju koja ima slične plate kao mi to i nije skupo !

Zato je nama dobro u Bosni i RS. Sve isto kao u inostranstvu, mislim na cijene!🤭

Za 174km uzmem teletine, janjetine, gajbu pive,šteku cigara,30 jaja, kilu travničkog i ovih nakih supa i tjestenina…Koliko je to u Austriji. I ošisam se jos pride.

A koji je standard u Austriji, a koliko je u Bosni koje su plate i penzije.E tugo bijedna.

Ovo kod nas moraš kupit na kredit na rate, 5 mjeseci da ti se odbija po 58 maraka plus PDV. 👌

Pa uze pistacija 3 kese. Skuplja je kila pisatcija od vreće brašna

Na Balkanu se nikad bolje nije živjelo…nek prica ko šta hoće…svaka “šuša” auto od 20-30-50 milja,telefoni po 1500-2000,jede se po restoranima…itd itd

Pa eto sam to pile i fileti su 25 KMminimum i to faširano isto 20 25 ne vidim gramažu

Tu je to zšto se tiče cijene i kod nas, možda 10 20km da manje kod nas

I to se u Austriji zaradi za 4h, a ja radim dva dana za te pare 🙂

