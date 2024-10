Riblja farma Forelle uništena u poplavama, a naručena ikra stiže krajem oktobra

Poplave su nanijele štetu na objektu mrijestilišta, a stradao je i značajan riblji fond kao i brojna oprema poput kada, inkubatora i perača.

Proizvodni pogone riblje farme Forelle stradali su u razornim poplavama koje su početkom ovog mjeseca pogodile područje Jablanice. Velike štete ovo ribogojilište u naselju Diva Grabovica bilježi na infrastrukturi, ali i u proizvodnji.

“Volim ovo mjesto”

Ipak ne gube ni vjeru ni nadu da će nastaviti svoj posao vrlo skoro. Naime, prema riječima vlasnika farme, Semira Zukića, trenutno je prioritet da se raščisti otpad oko zgrade mrijestilišta, jer već krajem ovog mjeseca ovdje bi trebala stići naručena riblja ikra iz Poljske.

Potrebno što prije krenuti s hitnom sanacijom

“Do tada bismo trebali sanirati mrijestilište, dezinfikovati i pustiti u pogon. Da bismo to uradili potrebno je što prije krenuti s hitnom sanacijom. To je naša nada u budućnost. Ako to aktiviramo, mi idemo dalje i smatram da smo time, na ovom mjestu, spasili ovu proizvodnju”, kaže Zukić.

Poplave su nanijele štetu na objektu mrijestilišta, a stradao je i značajan riblji fond kao i brojna oprema poput kada, inkubatora i perača.

“Volim ovo mjesto i proizvodnju ribe. Žao mi je ljudi kojima je tragedija odnijela najbliže, a poplava porušila domove i poljoprivredna dobra”, dodao je vlasnik ribogojilišta.

Neophodne mašine

Jučer je ovu farmu posjetio i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić koji je pozvao službu civilne zaštite da uputi mašine kako bi se adekvatnim pristupom spasila postojeća proizvodnja te omogućio nastavak proizvodnje ribe.

Ministar Hrnjić posjetio uništenu farmu

“Nastojat ćemo iznaći najbolje rješenje kako bi ova, ali i ostale riblje farme mogle nastaviti poslovati”, kazao je ministar Hrnjić.

Kako je Agroklub jučer objavio, mašine su potrebne i na ribogojilištu u Kreševu.

Zakir Bećar ostao je bez oko 60 do 70 hiljada komada ribe uslijed poplava, a već danima čeka na mehanizaciju koja je neophodna kako bi prokopala kanal koji će omogućiti prekinuto napajanje vodom, piše agroklub.

