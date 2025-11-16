U Dubaiju otvoren najviši hotel na svijetu

U Dubaiju je otvoren hotel “Ciel Dubai Marina”, koji je zvanično priznat kao najviši hotel na svijetu.



– Prvi gosti su se prijavili u “Ciel Dubai Marina”, najviši hotel na svijetu. Sa 377 metara visine, viši je od hotela “Gevora” od 356 metara, koji se takođe nalazi u Dubaiju – prenosi list iz Ujedinjenih Arapskih Emirata “Nacional”.



Hotel ima 82 sprata i raspolaže sa 1.004 sobe i apartmana, a u njemu se nalazi i najviši bazen bez ivice na svijetu, na 76. spratu – 310 metara iznad grada, dok se spa centar i teretana, koji rade 24 sata dnevno, prostiru na 61. spratu.

U Dubaiju se trenutno nalazi osam od deset najviših hotela na svijetu, među kojima je i kultni “Burdž al Arab” u obliku jedra, koji sa svojim tornjem dostiže visinu od 321 metra.

