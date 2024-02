Evropski žiri odlučio: Izabran je najbolji automobil 2024. godine

Na velikom automobilskom sajmu koji se ove sedmice održava u Ženevi objavljeni su rezultati glasanja za najbolji evropski automobil ove godine, piše avaz.

Žiri od 58 evropskih automobilskih novinara iz 22 države kao pobjednika odabrao je Renault Scenic E-Tech, koji je dobio 329 bodova te je to sedmi Renaultov automobil koji se može pohvaliti titulom “The Car of the Year”. Nakon prvog kruga glasanja odabrano je sedam finalista za ovu titulu – BMW serija 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR i Volvo EX30, a sada smo napokon saznali i pobjednika.

Scenic E-Tech je električni automobil s motorom snage 160kW (215KS) i 77kWh baterijom koji pažnju plijeni odličnim dosegom (625 km prema WLTP-u) te cijenom od 40 hiljada eura. Na EV Areni spominju kompaktne dimenzije od 4,47 metara te neke zanimljive opcije poput panoramskog krova i OpenR Link infotainment sistema s integriranim Googleovim uslugama. Za automobil ove klase električni Scenic ima cijenu kojom može dobro parirati konkurentima, a ta početna cijena se na određenim tržištima, uz državne subvencije, može dodatno smanjiti.

A ta konkurencija na ovom je tržištu prilično velika. Prvo, tu je Tesla i njen Model Y koji dominira tržištem, a vozila sličnih karakteristika i uporedive ili čak niže cijene imaju i Kia s modelom EV6 te Hyundai s Ioniqom 5.

Svi u Renault Groupu i brendu Renault iznimno smo ponosni na osvajanje prestižne nagrade Car of the Year. Nagrada pokazuje da smo napravili prave izbore: rekordni doseg i prostrana unutrašnjost, pri čemu smo pažljivo upravljali utjecajem na okoliš.

Električni auto

Kada tome dodate užitak vožnje i lifestyle opremu poput Solarbay panoramskog krova i posljednju generaciju OpenR Link sistema s integriranim Googleovim servisima, Scenic ima sve opcije da osigura svoju poziciju na evropskom tržištu električnih automobila, komentirao je ovaj uspjeh izvršni direktor brenda Renault Fabrice Cambolive.

Prije Scenica E-Tech još je šest vozila ovog brenda ponijelo titulu automobila godine – Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) Clio (2006), dok je prošle godine najboljim automobilom godine evropski žiri proglasio Jeep Avenger, piše Zimo.

