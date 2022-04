Najbizarniji luksuzni automobil dobio novu izvedbu

Nema sumnje, italijanski karoserist uspio je ostvariti zanimljiv i nadasve originalan dizajn. Još luđa je osnova, a to je Ram 1500. Američko-italijanska veza podrazumijeva i američki pogon, a to je u ovom slučaju 5.7 V8 tuniran na 700 KS i 950 Nm. Ovako motorizovan Palladium uhvati 100 km/h za 4.5 sekundi i vozi sve do 210 km/h.

No jedan kupac poželio je više – ugradnju 6.4 V8 Hemi motora. Oplemenjen s dvije turbine daje 850 KS 1.050 Nm. Usuglašen s osmostepenom automatikom, vjerovatno može do stotke za okrugle četiri sekunde. I da, sad će poput nešto više konfekcijskih rivala voziti 250 km/h. Samo nakratko jer Hemi u punom gasu pati od enormne žeđi. Istina, sistem deaktivacije cilindara pomaže u krstarenju, a tu je i melodija pri kojoj se sve oprašta. Kao što je poznato, Aznom će proizvesti svega 10 primjeraka, a jedan će očito biti još posebniji. I skuplji od startnih 1.5 miliona dolara, piše Index.

