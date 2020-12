Zašto je opasno voziti u kaputu ili debeloj zimskoj jakni?!

Nizozemski autoklub ANWB poziva sve vozače i putnike da u automobilu skinu debeli zimski kaput ili jaknu. U suprotnom riskiraju ozbiljne ozljede u nesreći. ANWB-ovo upozorenjem dolazi nakon što je ADAC, njemački autoklub, objavio rezultate ispitivanja.

”Debeli zimski kaput ne samo da vas ograničava pri upravljanju vozilom nego predstavlja još jedan ozbiljan rizik”, rekao je Markus van Tol iz ANWB-a te dodao:

”To je postalo sasvim jasno nakon provođenja crash testa naših njemačkih kolega. U testu je simulirana dnevna prometna situacija u kojoj su odrasla i dječja lutka u debeloj zimskoj odjeći bile pričvršćene na sjedalo i na dječje sjedalo”

Test se provodio brzinom od 16 km/h dok nije uslijedilo hitno kočenje. Van Tol ističe:

”Zbog punjenja zimske odjeće postoji prostor između pojasa i tijela, pa se pojas u trenutku nesreće duboko ureže u želudac. To može uzrokovati ozbiljne ozljede mekih tkiva, poput crijeva, jetre ili slezene, pa čak i dovesti do unutarnjeg krvarenja”. Dakle, stres za unutarnje organe je mnogo veći nego da vam pojas naliježe bliže tijelu. ”Stoga preporučujemo da skinete jaknu ili je barem navučete preko pojasa prije ulaska. Djeca bi također trebala biti vezana na ovaj način ili, još bolje, bez debele zimske odjeće”, kaže Van Tol. Očito je da vozači ne shvaćaju da to može biti opasno. Ako ne želite takav rizik, nosite sigurnosni pojas ispod kaputa ili jakne. A ako vam je prehladno, grijanje u automobilu ili dodatna deka sasvim su dobro rješenje, prenosi “Bljesak“.

