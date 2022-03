Grahovac: Da je Rusija ostvarila uspjeh na početku napada na Ukrajinu, nemiri bi se prelili i na naše prostore

Napad Rusije na Ukrajinu dodatno će da homogenizuje partnerstvo Amerike i Evrope, dok Rusija, dugoročno gledano, pravi veliku štetu unutar sopstvene države, poručuje Blagoje Grahovac, general avijacije u penziji i gepolitički analitičar.

Grahovac u intervjuu za Anadolu Agency kaže da su neki krugovi u Srbiji i BiH likovali uoči agresije Rusije nad Ukrajinom. Smatra da se dogodilo da je Rusija ostvarila uspjeh u početnim danima napada na Ukrajinu, da bi se nemiri prelili i na ove naše prostore.

“Rusija se nikada nije odrekla imperijalne politike u svojoj istoriji i ne vjerujem da će se skoro odreći. Drugo, Rusija se nikada nije odrekla dvije doktrine – državne, pa onda i vojne, koje je ustanovio još Brežnjev 60-ih godina, a to je doktrina isturene odbrane. Šta to znači? Zamuti negdje kavgu izvan granica Rusije, da se problem ne bi prelio u granice Rusije. I druga doktrina je doktrina ograničenog suvereniteta, a to znači da će Rusija odrediti koja država može biti potpuno suverena na svojoj teritoriji ili koja će biti ograničeno suverena, i to su oni već više puta uradili u praksi, počevši od Čehoslovačke, Gruzije, Moldavije, pa na kraju krajeva, i Sirije”, kaže Grahovac.

– Putin potcijenio protivnika –

Ipak, smatra da je odluka Vladimira Putina da izvrši napad na Ukrajinu greška.

“Greška je sa aspekta upravo međunarodonog javnog prava. Odakle mu pravo da on ograničava suverenitet jednoj već suverenoj državi, i to na njenoj teritoriji. Druga greška je što je procijenio svoje resurse i resurse Ukrajine. Nije očekivao da će se oni veoma brzo trošiti i da će u sopstvenim ljudskim resursima imati problem, jer moral njegovih vojnika koji idu u okupaciju suverene zemlje sigurno ne može trajno biti povoljan. Drugo, raspoloženje njegovih građana sigurno neće biti na strani njegove politike koju je sada promovisao. Pogrešno je procijenio i protivnika, ovog puta Ukrajinu, iz razloga što moral naroda, građana Ukrajine, iako je bio i prosječan, u odbrani svoje zemlje biće natprosječan. Prema tome, ljudski faktor protivnika je pogrešno procijenio. Materijalno-tehnički faktor je jako bitan. Na prvi pogled, odnos snaga ide u korist Rusije, ali ukoliko Ukrajina izdrži 30 dana, da pruži kakav takav otpor, da ne kapitulira, odnos će se drastično mijenjati u korist Ukrajine, a na štetu Rusije”, ocjena je geopolitičkog analitičara iz Crne Gore Blagoja Grahovca.

On ističe da će napad Rusije na Ukrajinu dodatno homogenizovati međunarodni faktor.

“Jer, za međunarodni faktor, osim što politički osuđuje jednu agresiju i što procjenjuju da se i njima može tako nešto dogoditi, ova situacija sada zahtijeva da su više upućeni jedni na druge i razvijaju partnerstvo. Na kraju krajeva, homogenizuje se i stvara partnerstvo između Amerike i Evrope, otvara se veće povjerenje i potreba, iskazuje se veća potreba za homogenizacijom i NATO saveza. Ostali miroljubivi svijet koji je vezan za UN takođe osuđuje. Ishod je po meni vrlo poznat i predvidiv. Rusija će sigurno biti zaglavljena u Ukrajini na dugi rok, kao što je bila zaglavljena u Afganistanu prije 40 godina. Ukoliko se desi i nagli uspjeh ruske vojske, to neće biti na duge staze, jer ukoliko Ukrajina ne bude održala front i frontalni način borbe, poznavajući moral ukrajinskog građanina, poznavajući ponos na svoju pripadnost, poznavajući ponos na suverenitet svoje teritorije, tvrdim vam da će Ukrajina i ukrajinski narod preći u gerilsku borbu, a iz te borbe Rusija ne može nikako izaći kao pobjednik”, prognozira ishod rata Grahovac.

– Sankcije će dodatno oslabiti Rusiju –

Navodi da, dugoročno gledano, Rusija pravi veliku štetu unutar sopstvene države, sopstvenog naroda.

“Međunarodne sankcije će dodatno osiromašiti njene materijalne mogućnosti, tako da nemam dilemu – da li uskoro ili dugoročno – Rusija će biti zaglavljena u ovom problemu. Ukrajina će odbraniti svoju suverenost, a međunarodna javnost neće lako oprostiti Putinu za ovo što je uradio”, kaže Grahovac.

Na pitanje, kako vidi ponašanje političkih krugova i određenih centara moći u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vezano za situaciju u Ukrajini, Grahovac odgovara da se moglo primijetiti likovanje određenih krugova u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

“Mi na Zapadnom Balkanu imamo veliku nesreću da vlast drže ratne partije, a ratne partije nikada neće dovesti do pomirenja. Njihove i biografije političkih vođa su teret i njima i nama. Nama pogotovo, jer oni uživaju u svojim ratnim biografijama iz razloga što drže vlast, iz vlasti su itekako uvećali svoju imovinu, pa imaju medijsku i finansijsku moć, imaju moć vlasti i to je put u iracionalni finiš”, kaže Grahovac.

– Amerika i Evropa da budu “budne” –

Govoreći o potencijalnim odjecima rata u Ukrajini na zemlje regiona, Grahovac kaže:

“Da je Vladimir Putin imao uspjeha u početnim danima invazije, kako je on očekivao i kako su očekivale pojedine grupacije i partije u regionu, sigurno bi se prelio nemir i na ovaj prostor. Ali, pošto nema tog početnog uspjeha, sada su oprezni i oni koji su najglasnije navijali za Vladimira Putina i ja mislim da se neće preliti i čak sam u stanju da tvrdim da će ukrajinski narod riješiti jedan veliki svjetski problem – ukrotiće despotiju, tiraniju i imperijalnu politiku, bar na određeno vrijeme.”

Na kraju zaključuje da dešavanja u Ukrajini trebaju biti opomena i Americi i Evropi da moraju biti budni “gdje god se pojavi autokrata”.

“Još ako autokrata dugo vlada, on se osili, a onaj ko se osili, otuda se može očekivati eksces”, poručuje Grahovac.

