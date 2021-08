Evropska unija će predložiti usvajanje zajedničkog punjača za sve pametne telefone

Dugoročni plan Evropske unije o usklađivanju punjača za pametne telefone i druge uređaje navodno bi trebao biti formalno predložen i postati zakon. Uprkos Appleovim protestima i argumentima protiv potrebe za zakonom propisanim zajedničkim standardom za punjače, EU izrađuje nacrte zakona o tom pitanju.

Evropska unija nastavlja tvrditi da bi zajednički standard smanjio elektronički otpad, dok Apple kaže da bi prelaskom na ovaj novi standard nastalo više e-otpada.

Prema Yahoo! Finance, izvor upoznat sa planovima EU, kaže da će zakoni biti predloženi u septembru. Nema dodatnih detalja, ali će prijedlozi vjerojatno slijediti prethodne preporuke EU.

U 2019. to je uključivalo prijedloge za različite načine kreiranja zajedničkog punjača. Moguće je da će proizvođači morati usvojiti dodatni konektor kako bi njihov punjač bio kompatibilan s drugima.

Zalaganja Evropske unije za zajednički punjač započela su prije otprilike 13 godina. U tom trenutku kompanije, uključujući Apple, potpisale su dobrovoljni memorandum o razumijevanju, pristajući raditi na usklađivanju punjača.

To se nije dogodilo, pa EU vjeruje da će, ako kompanije same ne odluče, morati to nametnuti zakonom.

Apple je prestao isporučivati adapter za napajanje s iPhoneom 2020. Međutim, problem za Apple je to što koristi vlastiti vlastiti Lightning konektor za iPhone, a EU će vjerojatnije preporučiti USB-C ili USB 2.0 micro-B, koji obično koriste drugi dobavljači.

