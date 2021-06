Vrhovni sud RS odbio zahtjev grupe Pravda za Davida protiv Darka Ćuluma

Zahtjev je podnesen 25. juna 2019. godine protiv Darka Ćuluma, tadašnjeg direktora Policije Republike Srpske, a u vezi sa dešavanjima u parku pored hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Kako je kazao Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida, grupa Pravda za Davida je tačno prije dvije godine sa nevladinom organizacijom Transprency International podnijela zahtjev Okružnom sudu za zaštitu Ustavom zagarantovanih prava, a koja su bila povrijeđena postupanjem policijskih službenika u junu prošle godine.

“To je onaj trenutak kada su građani bili izbačeni iz hrama Hrista Spasitelja uz blagoslov njegove uprave. Nakon toga su se ljudi počeli družiti, sjediti u parku na klupama i tada je došao veliki broj pripadnika policije je dolazio, sjećamo se vrlo dobro tih snimaka. Ljudi su rastjerivani, udaljavani, čak je nekima govoreno da ustanu s klupa i udalje se”, naglasio je Perduv.

Transparency International je pratio sve vrijeme situaciju te su oni i pripremili zahtjev koje je ova grupa predala Okružnom sudu.

“Želim posebno naglasiti da je taj zahtjev inače hitne prirode, a Okružni sud je donio odluku nakon šest mjeseci. Dakle, mi smo taj zahtjev predali u junu, a odluku smo dobili u decembru 2019. godine. Odluku smo dobili onog trenutka kada se raspravljalo i pričalo o tome da Darko Ćulum bude novi direktor SIPA-e”, naveo je.

Rekao je da je pomenuo Ćuluma jer je upravo ovaj zahtjev bio usmjeren prema njemu koji je tada bio direktor policije te rukovodio svim procesima.

“Okružni sud na čelu sa sudinicom Tatjanom Stupar, donio je skandaloznu odluku iz tri razloga. Prvi razlog je taj što su oni rekli da zbog velikog broja izdatih prekršajnih naloga nesumnjivo su postojali problemi na tom prostoru. Javnost je vrlo dobro upućena šta je bilo sa tim prekršajnim nalozima i oni su svi pali ovdje na Osnovnom sudu i utvrđeno je da nema nikakve odgovornosti grupe Pravda za Davida”, dodao je.

Samim time, kako je istakao, postavlja se pitanje o kakvim problemima sudinica Stupar priča.

“Postoje problemi koje su tada pravili nečasni pripadnici policije. Umjesto da se oni kazne, Okružni sud nama odgovara da smo pravili probleme s prekršajnim nalozima koji su odbačeni. Razlog zbog kojeg smo dalje išli na Vrhovni sud je što je Okružni sud u odluci rekao kako smo održavali neprijavljene skupove. Pitam koji su to neprijavljeni skupovi jer je sve to palo na Osnovnom sudu”, naveo je Perduv.

Perduv je kao treći najskandalozniji razlog, zbog kojeg je donesena ova odluka Okružnog suda, naveo izjavu sudinice Tatjane Stupar.

“Grupi Pravda za Davida je ograničeno kretanje, ali je ona navela da nije kao građanima Banjaluke, već kao članovima grupe. Ne znam da li je moguće da to bude sudska odluka, uz takvo obrazloženje, a kojom mi tražimo da se zaštite Ustavom zagarantovana prava. I oni nama kažu da su nam kršena prava, ali ne kao građanima Banjaluke već članovima grupe. Zašto, koji je razlog, to nam nisu objasnili”, ispričao je.

Dodao je da su u saradnji s Transparency Internationalom iskoristili vanredni pravni lijek, odnosno, zahtjev za preispitivanjem te sramne odluke.

“Taj zahtjev je predat u Vrhovni sud. To je neka vrsta žalbe. Mi smo to predali u februaru prošle godine i tek smo prije nekoliko dana dobili ovu sramnu presudu. Sramna presuda je donesena nakon 16 mjeseci kada smo predali žalbu Vrhovom sudu. Mi smo čak predali i zahtjev za ubrzanje postupka pred Vrhovnim sudom kako bismo dobili ovu presudu i sudija nam je rekao da je sve apsolutno nedopustivo i neopravdano da ovaj proces ovoliko traje. I od tada nakon 30 dana je donesena ova skandalozna odluka. Oni su odbili zahtjev za preispitivnjem odluke gospođi koja ga nije ni podnijela. To je uradila nečasna sudinica iz Vrhodnog suda Smiljana Mrša”, naglasio je Perduv.

Kao obrazloženje za odbijanje zahtjeva iz Vrhovnog suda su grupi Pravda za Davida pojasnili da im je uskraćeno pravo na kretanje, ali zato jer su odražavali neprijavljen skup.

“O kakvom neprijavljenom skupu govore. Neka pogledaju snimke iz 2019. godine i vidjet će ljude koje sjede i koje tjera policija. Ne može se navesti koji je nezakonit skup i ne precizirati o čemu je riječ. Ovo za nas nije nikakva presuda već jedno smeće koje se pocijepa. Mi ovdje nećemo stati, nastavljamo našu pravno borbu. Podnijet ćemo apelaciju Ustavnom sudu BiH”, poručio je Perduv koji je pocijepao odluku Vrhovnog suda.

