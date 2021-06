Snimci iz zraka pokazuju devastirajuće posljedice tornada na jugu Češke

Objavljeni su snimci dronom nakon razornog tornada koji je pogodio Češku. Snimka prikazuje devastirana sela – Moravsku Novu Ves i Hrušky, mjesta najpogođenija jučerašnjim razornim tornadom.

The damages caused by a rare tornado that struck and destroyed parts of some towns are seen in the village of Moravska Nova Ves, Czech Republic, June 25, 2021. REUTERS/David W Cerny